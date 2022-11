El Estado dona hectáreas para construir un hotel en El Cadillal

En la última sesión legislativa, se aprobó un proyecto que recibió el apoyo pleno del oficialismo y críticas por parte de algunos bloques opositores.

La iniciativa en cuestión dona una parcela de casi cinco hectáreas a la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh). El predio se ubica en el "Morro Casino" en El Cadillal y será utilizado para la construcción de un hotel de cuatro estrellas, de 86 habitaciones y seis pisos de altura, este proyecto turístico prevé una inversión estimada de $2.500 millones.

El secretario General de Suterh Tucumán, Alejandro Medina, señaló que el proyecto se viene trabajando hace más de dos años con el gobernador en uso de licencia, Juan Manzur.

Medina detalló que el hotel tendrá dos piletas al aire libre, una climatizada, restaurante y un centro de convenciones para más de 1.000 personas. Afirmó que serán más de 11.000 metros cuadrados con vista al lago desde el denominado “Morro Casino”. Se estima que la obra creará más de 100 puestos de trabajo de manera directa y sostuvo que se empleará y capacitará a vecinos de El Cadillal para que trabajen allí.

Con la ley sancionada, se prevé que la piedra fundacional se inaugure en el mes de marzo de 2023, adelantó el dirigente gremial.

Más infraestructura para un sector en crecimiento

La iniciativa que generó polémica, fue impulsada por Regino Amado (FdT), con el apoyo de sus pares Juan Rojas y Sergio Mansilla. En el recinto Amado explicó: “Esto va a fomentar aún más el turismo en la zona. Creará puestos de trabajo durante la construcción y también para el funcionamiento del hotel".

En el articulado de la iniciativa sancionada se plasma que la entidad deberá utilizar el terreno por 30 años para el destino por el cual se lo transfiere en donación. Se fijan 36 meses de plazo para el inicio y la finalización de las obras a partir de la efectiva posesión del inmueble. Además, se prohibe explícitamente a la entidad la transferencia del terreno a título gratuito u oneroso.

Las objeciones de la oposición

Hicieron constar su voto negativo a la iniciativa del bloque de Fuerza Republicana (lo preside Ricado Bussi) y los legisladores Federico Masso (Libres del Sur) y José María Canelada (UCR). Este último se expresó a favor de la generación de puestos de trabajo y de fomentar el turismo, pero puso bajo la lupa que la Fateryh sea beneficiaria del terreno sin argumentación alguna. Además, señaló que el nombre de dicha Federación no estaba en el proyecto de Amado. “¿Por qué a este sujeto en particular es que debemos donar el terreno?; entiendo que es una donación con cargo, ¿pero por qué a esta entidad y no a otra?”, se preguntó.

Proyecto sustentable

El titular de Fateryh, Víctor Santa María, comentó que el emprendimiento hotelero será sustentable. Afirmó que será ecológico y cuidadoso del medioambiente. “Tenemos un complejo hotelero en Iguazú donde trabajamos en un marco sustentable. La idea es trabajar de la misma manera en este caso. Vamos a apuntar a la purificación del agua y a los paneles solares”, adelantó.





Fuente: La Gaceta