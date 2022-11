Cuáles son los requisitos para viajar a Brasil este verano

Brasil es, históricamente, uno de los destinos preferidos por los viajeros argentinos para vacacionar. Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios, Balneario Camboriú, Porto Seguro, Salvador de Bahía, Porto de Galinhas y Natal son algunos de los lugares más buscados a la hora de pensar en la playa.

En el marco de la pandemia del Covid-19, que se siente cada vez más lejos pero cuyas consecuencias siguen marcando la industria de los viajes y el turismo, hay que tener en cuenta que Brasil es uno de los países que todavía exige requisitos especiales a los viajeros internacionales.

Si vas a viajar al país vecino durante estas vacaciones de verano, te contamos qué tenés que presentar, con qué documentación ir y en qué casos es conveniente ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Qué requisitos exige Brasil para ingresar

En primer lugar, los ciudadanos de los países del Mercosur (entre ellos, Argentina) no necesitan pasaporte para entrar a tierras brasileñas; sino que pueden ingresar mostrando sólo el documento nacional de identidad (un tip que no está de más es chequear con tiempo que no esté vencido).

En relación con el Covid-19, Brasil pide a los viajeros internacionales el esquema de vacunación completo (es decir, con tres dosis administradas). Si no es tu caso, vas a tener que presentar un certificado de PCR negativo realizado como máximo 24 horas antes de embarcar.

Por último, el país solicita la vacuna contra la fiebre amarilla a los turistas que llegan desde Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero, si bien no es obligatoria para los argentinos, es recomendable que te la apliques si viajás a ciertos destinos.

Es el caso de los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, São Paulo y Tocantins.