Álvaro Morales no aguantó la derrota ante la Selección argentina y cargó fuerte contra el entrenador. México quedó con pocas chances de seguir en carrera

Como no podía ser de otra manera, Gerardo Martino fue lapidado por los periodistas después de la derrota de la Selección de México ante la Selección argentina. El entrenador, que ya venía cuestionado por la prensa del ese país, fue criticado por el planteo táctico y hasta lo acusaron de entregar el partido: ¿Qué esperábamos si tenemos al Caballo de Troya en casa?”.

Ya en la previa, los fanáticos mexicanos lucían expectantes pero precavidos respecto al encuentro con Argentina. Es más, en las calles de Doha muchos pedían bolígrafos para firmar el empate antes de jugarlo, sabiendo del poderío y jerarquía de la Albiceleste. Y no estaban alejados de la realidad: pese a que el Tata Martino ensayó con una línea de 5 que le trajo resultados en la contención en el primer tiempo, todo se desmoronó con la genialidad de Lionel Messi en el segundo.

Dentro de este panorama, a Martino le han caído con furia las críticas. Álvaro Morales, comentarista de ESPN México, disparó sin anestesia: “Se los dije. Gerardo el Tata Martino entregaba tácticamente el partido. ¡Qué esperábamos, si tenemos al caballo de Troya en casa! ¿Quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana se va muy defraudada. Qué quieren, si regaló tácticamente el partido. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Qué pretendió, ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Para quién dirigías, Tata?, ¿para nosotros o para ellos?, ¿para quién, maldita sea?”.

Y en su diatriba contra Martino, Morales fue por más: “Quién te paga el dinero, tus casi tres millones de dólares anuales. Eso no te lo van a pagar en otro lado, sólo nosotros. La prensa argentina, que es todo un séquito que el Tata empezó a replicar: ‘hoy el Tata no tiene la culpa, es que no tienen jugadores de elite’. Y nunca hemos tenido jugadores de elite, pero desde 1994 a la fecha siempre nos hemos clasificado a los octavos de final. Siempre hemos tenido una fuerza de la colectividad. Esto también es culpa de los dirigentes: ‘todo lo que viene de la Argentina es maravilloso’. Les encantan los choros Valdano, bielsistas, menottistas”.

En un contexto similar, el exarquero de la selección azteca, Adolfo Ríos, cargó con todo contra Martino. “Se puede ganar o perder, es parte de este hermoso deporte, pero hacerlo como hoy es una desgracia, ocasionada por un técnico tibio, que mencionó “haremos lo imposible para que México gane” pues hizo lo posible para que México NO gane!! Una burla total!”, destacó en Twitter.

Y luego, en declaraciones a Claro Sports, fue más directo contra el DT argentino: “En el fútbol puedes ganar o perder pero no entregar en charola de plata como lo hizo Gerardo Martino... ¿Cuántas veces intentó salir [el arquero] Ochoa con un balón largo y los defensores argentinos se daban un banquete? Sin un centro delantero es increíble que pienses llegar al área. Yo tenía mis dudas, le das toda la iniciativa a un equipo como Argentina que sin hacer mucho termina ganando un partido en donde no metiste ni las manos. Como mexicanos vamos al frente y quien limitó todo fue el Tata, que hizo todo porque no ganara México”.

Martino y otra conferencia tensa con la prensa mexicana: “Sólo analizan el resultado”

El director técnico del seleccionado mexicano, el rosarino Gerardo “Tata” Martino, cuestionó a la prensa por analizar “sólo el resultado” de los partidos y la responsabilizó por las reacciones del público al expresar que “la gente tiene la postura de acuerdo a lo que ustedes le dicen”.

México, con un punto sobre seis disputados, ocupa la última posición del Grupo D y quedó al borde de la eliminación en la primera ronda.

“Mientras tengamos opciones (de clasificar) lo vamos a seguir intentando. Encontraremos la mejor manera de encarar el partido con Arabia Saudita, sabiendo que tenemos que hacer por lo menos tres goles”, asumió.

Martino recibió silbidos del público en las dos presentaciones de México en el Mundial de Qatar. “Yo no puedo decir nada sobre el estado de ánimo de la gente. Esto es lo mismo que venimos viendo últimamente. La gente tiene una postura de acuerdo a lo que ustedes le cuentan”, respondió antes de levantarse de su silla y salir de la sala con molestia.