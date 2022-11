Desde este lunes, el boleto mínimo de ómnibus costará $ 84

Por unanimidad, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán el pasado viernes aprobó la suba en la tarifa del servicio de colectivos. De este modo, el costo del viaje mínimo pasará de $ 65 a $ 84: una suba superior a un 29%.

En la misma sesión, y como si de verdad se tratase de sacarse de encima ese mal trago, se avaló un incremento en la bajada de bandera y en la “ficha” por cada 100 metros de recorrido de los taxis. Los valores pasarán de $ 90 a $ 120, y de $ 9 a $ 12, respectivamente. En este caso, la suba supera un 33%.

Los incrementos entrarán en vigencia a partir del lunes 28 de noviembre

Los incrementos se aprobaron por unanimidad. "A nadie le gusta otorgar aumentos, pero es necesario para sostener la fuente de trabajo y siendo el equilibrio entre usuarios y empresarios. Los empresarios de colectivos solicitaron un boleto a $ 192 y los taxistas solicitaron una suba de hasta el 70%. Las subas otorgadas están lejos de ello", expresó José Luis Coronel, presidente de la comisión de Transporte.

"Esto tenía que salir por unanimidad, con el consenso de todos los concejales. No es fácil un aumento, pero también tenemos que contemplar de los empresarios más allá de los subsidios y de las quejas nosotros cuidamos la fuente laboral", sostuvo el titular de la comisión de Transporte.

“Muchas unidades no cuentan con aire acondicionado, con rampas para personas con discapacidad; la frecuencia no es la correcta. El usuario tiene toda la razón. Los empresarios pedían un aumento de $ 192; y le dimos mucho menos, contemplando el salario de los trabajadores. No podemos hacer más, no podemos secuestrar un colectivo, ni hacer multas. Eso debe hacerlo el Ejecutivo Municipal. Deberemos traer al señor intendente, junto con los vecinos; que les exijan a los empresarios”, insistió.

Días atrás, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, había adelantado la postura del sector frente al aumento a $ 84 del boleto mínimo. “Quedará desactualizado, pero ayuda. El estudio técnico daba un boleto mínimo de $ 192. Ahora, entendiendo la situación económica del país, habíamos considerado que se apruebe un valor de $ 95, que se acerca a un promedio del valor del boleto en ciudades de idiosincrasia parecida a la nuestra: en Mar del Plata cuesta $ 98; en Córdoba y en Santa Fe, $ 85 -con un pedido de aumento en curso-. Por eso (los $ 84) ya quedarán desactualizados. Es injusto, y perjudica directamente al servicio público”, había dicho el directivo.

En cuanto a las asimetrías, Berreta detalló que “el mes anterior se distribuyeron $33 mil millones para el AMBA y 4.000 millones para el interior, a distribuir en 23 provincias. A esto hay que sumarle la constante inflación, que es mayor que la dice el Indec, porque tenemos rulemanes, cubiertas hasta las letras de los coches. Yo todo lo que digo es cierto, es frontal pero son datos ciertos y duros”.

Los concejales también aprobaron un proyecto de ordenanza para autorizar la circulación como taxis de coches modelo 2012 hasta el 31 de diciembre de 2023.