En el el día internacional contra la violencia de género, la cantante describió los terribles episodios que vivió con su expareja: “El amor no duele”.

Lourdes de Bandana publicó un tremendo video de su cara golpeada para denunciar a su expareja por violencia de género. Además de mostrar el rostro con varios moretones, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su exnovio.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Talentos.ocultos1 (@talentos.ocultos1)

Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

En diálogo con el programa A la tarde (América) la mamá de Lourdes comentó que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista con el ciclo televisivo.

25N: ¿Por qué es el día internacional contra la violencia de género?

El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Así se hace en Latinoamérica desde 1981 y, a partir de 1999, Naciones Unidas se unió a la causa y lo estableció la señalada fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se hace a modo de homenaje de las hermanas Mirabal, también conocidas como “las mariposas”.

Nos remontamos a la República Dominicana de la década de 1960, cuando el país se encontraba bajo el régimen dictatorial de Trujillo. En este contexto vivieron las tres hermanas de la familia Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Las tres, con carrera universitaria, pasaron a formar parte de la oposición al régimen en calidad de activistas políticas. Junto a más personas formaron una campaña de resistencia denominada Movimiento Revolucionario 14 de Junio, a modo de homenaje del intento fallido de golpe de estado contra el dictador.

Este papel ejercido desde la oposición fue lo que les costó la vida a las tres. Así, el 25 de noviembre de 1960 un grupo de funcionarios del régimen interceptaron el coche en el que iban conduciendo. Las asesinaron brutalmente y, a continuación, las volvieron a dejar dentro del vehículo y lo lanzaron por un precipicio con la intención de que pareciera un accidente. Sin embargo, surtió el efecto contrario y se supo que habían sido asesinadas.

La escritora estadounidense de origen dominicano, Julia Álvarez, explicó que “Esta historia cansó a los dominicanos, que dijeron: cuando nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras novias no están seguras, ¿de qué sirve todo esto?”.

La fecha de su muerte se convirtió en un día señalado en Latinoamérica. Y, en 1981, distintos movimientos de defensa de la mujer se juntaron para realizar un primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá (Colombia). Desde entonces, se ha convertido en un día para denunciar la violencia machista.

A partir de 1999, la ONU lo ha reconocido a nivel mundial como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.