Lo decidió el camarista Leopoldo Bruglia. La vice acusaba a María Eugenia Capuchetti de no investigar el caso adecuadamente. Citarán a diputados oficialistas

A punto de cumplirse tres meses del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, la Cámara Federal rechazó este viernes el intento de la vicepresidenta de apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación, revelaron fuentes judiciales. Y en paralelo ordenó una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella y que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Entre esas medidas, que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito. Recién ahí, la juez deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.

El primer análisis realizado por el juez Bruglia refiere al expediente bajo investigación, el cual "reviste particularidades que indefectiblemente le otorgan una importante gravedad de trascendencia institucional. Además de atentarse contra el derecho fundamental a la vida de una persona, la particularidad del caso, en atención a la investidura institucional ostentada, ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional".

Así se refirió al caso que inició después de que Fernando Sabag Montiel, "increíblemente logró colocar y gatillar un arma cargada con proyectiles a centímetros de la cabeza de quien detentaba en ese momento la Vicepresidencia de la Nación".

Frente a este escenario, el magistrado, que integra la Sala I de la Cámara Federal porteña, indicó que ante la gravedad de los hechos debe existir una respuesta institucional, "donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva".

Para ello, se debe priorizar "la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados", dijo el juez Bruglia.

Para pedir el corrimiento de la magistrada frente al expediente, Cristina Kirchner había dicho: "Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar".

En el escrito con el que buscó recusar a la jueza, agregó que si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, "todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar".

Contra Revolución Federal

La principal molestia de la querella con la jueza fue su rechazo a la pretensión de conectar el caso con la agrupación Revolución Federal.

Para la defensa de Cristina, Capuchetti "bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo". "Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos", remarca.