Massa admitió que perderán las elecciones si no cede la inflación

El ministro de Economía dio este análisis ante unos 250 directivos de empresas. También señaló que los comicios no se ganan aumentando el gasto.

Massa reconoció que el gobierno tiene un panorama sombrío electoralmente si no contiene la suba inflacionaria.

ELECCIONES VS INFLACIÓN.

El ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció este jueves que si la inflación no baja " la incertidumbre no va a cesar" y afirmó que no cree en "recetas mágicas" para solucionar los problemas sino que "requiere esfuerzo y sacrificio".

Hablando abiertamente del impacto de la inflación en la intención de voto, Massa fue explícito: "Vamos a ganar la elección si somos capaces de bajar la inflación y darle acceso al crédito a los ciudadanos. si lo logramos, vamos a ser competitivos electoralmente". Fue la forma elegante de admitir que si no baja la inflación las chances electorales del oficialismo serán muy esquivas.

Además, volvió a dar pruebas de que la austeridad fiscal está hoy por encima de un eventual "plan platita". Dijo explícitamente que "las elecciones no se ganan con expansión fiscal, esa idea, hoy, atrasa un poco". Fue una manera de aplacar las ideas de aumentar el gasto que anidan en muchos referentes del oficialismo, especialmente los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner,

"Si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. El desafío que tenemos es el de recorrer un camino de reducción de la inflación. Soy de los que cree que los caminos se tienen que recorrer de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades", enfatizó Massa.

Al hacer uso de la palabra en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el titular del Palacio de Hacienda subrayó: "No creo en la magia. Resolver problemas requiere esfuerzo y sacrificio, no requiere solamente soluciones mágicas que aparecen en un día como si fuera morfina, pero que empeora la condición del paciente".

"Uno lee a veces recetas escritas en Power Point y cuando las traslada a la sociedad se encuentra con medidas que tiran a 7 millones de personas más a la pobreza o que plantean una pérdida de valor del 70% de los activos que muchos de ustedes tienen. Digo esto para que tengamos cuidado, porque los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías en dólares, no solamente destruyen el ingreso de los argentinos", disparó el funcionario nacional.

En ese marco, el ministro de Economía planteó la importancia de que "recorramos un camino de recuperación de reservas, de aumento de las exportaciones, alineando incentivos, pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos".

"Eso no es con recetas mágicas escritas en un Power Point que destruye el ingreso, sino con un camino metódico. La Argentina ya vivió muchas experiencias en las que nos decían que con un chasquido de dedos se resolvían los problemas y se agravaron", alertó.

En esa línea, el ministro de Economía anticipó: "Me van a ver recorriendo un camino metódico, determinado, un camino esquivando obstáculos o resolviéndolos, pero no de facilismo".

Duro discurso por parte de los empresarios

Los empresarios recibieron a Massa con una proclama de reclamos y un discurso durísimo de Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Rural y presidente del Cicyp. El dirigente habló de falta de seguridad jurídica, de la necesidad de mejorar el clima de negocios y de hacer transformación de verdad para evitar que se sigan yendo las empresas.

Frente a los integrantes del Cicyp, el titular del Palacio de Hacienda planteó: "Somos conscientes de que en el corto y mediano plazo tenemos muchos frentes, tuvimos que tomar decisiones rápidamente y necesitamos seguir tomando medidas que disipen la incertidumbre, medidas que marquen el rumbo, que permitan que esos consensos nos den largo plazo y previsibilidad en los sectores de la economía".

"Vamos a terminar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que nos habíamos proyectado", destacó Massa e indicó que la Argentina "cerrará en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa, sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional con emisión del Banco Central".

En otro tramo de su intervención, el ministro realizó duras críticas hacia cierto sector del empresariado: "Hay muchos que sobre los problemas que tienen los argentinos actúan como cuervos, viendo qué pueden carroñar del herido o el cadáver. Hay quienes están buscando cuál es el agujero de cada política económica para ir en contra de la Argentina".

Finalmente, anticipó que en las próximas semanas se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, al que calificó como "muy importante" y puntualizó que permitirá "agrandar la base tributaria", ya que estará enfocado en aquellos que "evaden algunos impuestos haciendo crecer la carga tributaria sobre aquellos que cumplen".

A modo de cierre, el funcionario nacional aseveró: "El ordenamiento fiscal es un trabajo de la política, del gobierno y de la oposición. Cuidar las reservas es una tarea nuestra, pero en la que participamos todos".

"Quiero invitarlos a que construyamos la idea de que en la Argentina, gobierne quien gobierne, el equilibrio fiscal, el superávit comercial, la competitividad en término de exportaciones, la acumulación de reservas y el desarrollo con inclusión sean valores que nos sirvan para cimentar y construir acuerdos para los próximos 30 años", concluyó.

