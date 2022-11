Johnny Depp regresaría a “Piratas del Caribe”

Durante su trayectoria artística, uno de los personajes ficticios por los cuales se recuerda a Johnny Depp es por su papel de Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe. Así, después de sus conflictos legales con Amber Heard, el tabloide The Sun señaló que el actor estaría próximo a retomar el protagónico de esta serie de películas.

Según los reportes de los medios británicos, el título de esta nueva cinta que será realizada por Disney llevaría por nombre tentativo A day at the sea (Un día en el mar). Se espera que las grabaciones de este metraje iniciarían en febrero de 2023 y la locación sería “un lugar ultrasecreto” en Reino Unido.

“Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto, que se llama Un día en el mar. Se espera que Johnny haga una sesión de prueba a principios de febrero antes de que la producción comience por completo”, es el testimonio de un informante retomado por The Sun.

Este proyecto supuestamente se encontraría resguardado por Disney, pues la compañía de entretenimiento estaría deseando mantener todo lo más discreto posible.

Esta no es la primera ocasión que los rumores sobre el posible regreso de Depp a Piratas del Caribe, pues en junio de 2022 una fuente informó al medio Poptopic que el actor se encontraba en serias conversaciones con Disney después de que finalizó su juicio con Amber Heard.

“Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”, informó dicho medio en aquel entonces.

Regreso

Asimismo, se especuló que el famoso estaba trabajando en otro proyecto para Disney Plus. “El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow y en una serie derivada. El estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, señaló el informante.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en Black Pearl in Dead Men Tell No Tales (La maldición de la Perla Negra), que se estrenó en 2017.

Sin embargo, después de que Amber Heard publicara en 2018 el artículo en The Washington Post donde aludiera a que el artista presuntamente la violentó, la franquicia cinematográfica decidió detener sus colaboraciones con Johnny Depp.

Durante el juicio, Jack Whigham, el representante de Depp, dio testimonio el 2 de mayo en el estrado. Allí afirmó que “luego del artículo de opinión, fue imposible conseguirle una película de estudio“.

De igual manera, Whigham aseguró que antes del conflicto legal con Heard, Johnny recibiría USD 22,5 millones por protagonizar la sexta película de Piratas del Caribe, pero ahondó en que la carrera del actor dio un giro brutal después de la situación con su expareja.

Por su parte, Elaine Bredehoft, la abogada que representó a Heard durante el litigio, destacó que Depp nunca habría tenido ese ofrecimiento y se adentró en que, de hecho, la compañía del film no quería incluir al actor en la sexta película, decisión que se había tomado previamente a la denuncia de su representada.