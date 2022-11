Preocupación en la Selección: Messi tiene molestias físicas

Una preocupación dentro de la preocupación que dejó la derrota en el debut de la Selección ante Arabia Saudita fue el desempeño de Lionel Messi, que no pudo entrar tanto en juego como se lo hubiera deseado, más allá de haber convertido de penal su gol número siete en su vigésimo partido en Mundiales.

Los rumores sobre el 10 argentino siempre están listos para circular sin freno alguno, la mayoría sin sustento. En la previa del partido inicial, de hecho, mucho se habló sobre su físico al entrenarse un par de veces diferenciado para regular cargas. Y, tras el estreno lejos de su gran nivel, nuevamente los susurros de versiones alrededor de su estado reaparecieron. ¿Le pasa algo verdaderamente al capitán?

El rosarino hizo kinesiología durante toda la mañana catarí a raíz de esta molestia que arrastra en la zona del gemelo. Más tarde se sumó a sus compañeros para trabajar a la par en la práctica que se desarrolla bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Un pisotón que Messi sufrió en el amistoso ante Emiratos Árabes agudizó el cuadro. Ya antes de jugar ante Arabia Saudita el capitán había tenido que entrenar de manera diferenciada por el dolor, pero esto no le impidió estar desde el arranque el debut mundialista.

Sin embargo, este inconveniente físico que persiste y que se suma a otro dolor en el tobillo, no lo marginará del duelo ante los dirigidos por Gerardo Martino.

Lo cierto es que, aunque Messi no se encuentra al 100%, esto no pone en duda su presencia en el próximo encuentro.

Qué es el sóleo

El sóleo es un músculo largo que compone al tríceps sural y que según la anatomía se origina a nivel de la rodilla y se dirige hacia el talón del pie, para insertarse en un tendón junto a los gemelos que también son parte del músculo principal. Por lo que en conjunto realizan un movimiento de la zona donde se insertan.

Se ubica en la parte posterior de la pierna, en la zona conocida como pantorrilla. En cuanto a la región anatómica, estos tejidos se localizan en el plano profundo por lo que se encuentran cercanos a los huesos y también a los gemelos que están situados por encima y son superficiales.

Por qué duele el sóleo

Porque sus fibras pueden resultar afectadas por sobrecargas, movimientos excesivos o por la realización de ciertas actividades que involucran la activación muscular y que son desencadenantes de contracturas, rotura de fibras y de desgarros de grados mayores. Sin embargo, dependiendo de la lesión aparte del dolor también se pueden presentar signos como la limitación del movimiento, hematoma y/o edema.

Scaloni y una práctica para tomar decisiones

Este jueves, en el entrenamiento de las 18 de Qatar (las 12 de la Argentina) llegó el tiempo de tomar decisiones para Lionel Scaloni. Se vienen cambios en un equipo que mostró falencias evidentes, sobre todo de mitad de cancha hacia atrás. ¿Quién sale y quién entra?

Para el primer partido estuvo claro que el entrenador albiceleste se la jugó por la formación tradicional, incluyendo a los nombres de siempre, esos que salen de memoria si hay que decir cuáles son los once de la Scaloneta, más allá de que el DT remarca una y otra vez que nadie es intocable salvo Lionel Messi.

Lo que se vio fue la confirmación de que varios no llegaron al ciento por ciento desde lo físico. No es que algunos hayan salido a la cancha lesionados, no. Pero sí con una notable falta de ritmo por venir sin rodaje justamente por recuperarse de lesiones. Hubo casos más notables que otros, como pueden ser los de Cristian Romero y Leandro Paredes.

Ambos habían sufrido distensiones musculares en sus respectivos clubes (Tottenham y Juventus) en octubre y se subieron al avión sin actividad en las últimas tres semanas. Es el mal que sufren muchos futbolistas en esta atípica Copa del Mundo. Era eso o arriesgarse a una lesión mayor que podría haberlos dejado afuera.

Ninguno de los dos tuvo un buen desempeño en el 1-2 con Arabia Saudita, aunque claro está que no fueron ellos los responsables únicos de la impensada caída en el Lusail Stadium. También se dieron rendimientos bajos en jugadores con recorrido.