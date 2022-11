El Gobierno invirtió $250 millones en obras hídricas

En la jornada de hoy, el gobernador, Osvaldo Jaldo, hizo un balance de su participación ayer en la 15° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino en Corrientes.

Sostuvo ante la prensa: “Este espacio que generamos los gobernadores del NEA y NOA es plural porque hay mandatarios de otros espacios políticos como Morales de Jujuy y Valdés de Corrientes y también estaba representado los gobernadores del espacio del Frente de Todos. Un espacio que quienes lo crearon fueron visionarios por el pluralismo y los resultados concretos obtenidos en los planteos que venimos haciendo a la fecha”.

Y comentó los avances de las gestiones en la segmentación de los subsidios al gas: “en materia energética, nosotros pretendíamos una compensación importante para los que vivimos en el norte que usamos la energía eléctrica por las altas temperaturas y el uso de equipos de refrigeración. Hay más consumo en el verano. Pedimos una segmentación diferencial que también la conseguimos los gobernadores del NOA y del NEA. El Norte Grande consiguió que todos los usuarios domiciliarios que no superen los 650 kw de consumo no sean afectados por los incrementos de las tarifas”.

Pero, además, dijo: “esos 650 kw son para las 10 provincias pero nosotros como provincia hicimos un esfuerzo. Lo llevamos de 650 a 750 kw. Hemos agregado 100 kw más para Tucumán. En Tucumán, todos aquellos que no consuman más de 750 kw no les llegará el aumento de las tarifas. Nosotros entendíamos que los tucumanos se merecen un alivio mayor en la tarifa eléctrica. En ese sentido, de 500 mil medidores, 170 usuarios son tarifas sociales. Y con el esquema para Tucumán, se benefician 460 mil familias tucumanas que la hicimos entrar dentro de la segmentación”.

Asimismo dijo que es importante que las familias controlen el consumo y observen la tarifa: “a partir de ahora, el que consume menos de 750 kw no debe tener aumentos en las boletas. Y si se supera los 750 kw el incremento será sobre la diferencia, no por toda la boleta. El Norte Grande y el Gobierno de Tucumán vienen haciendo un gran esfuerzo en materia energética. Esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos”.

El Gobierno invirtió $250 millones en maquinarias para el programa Prelluvia

Jaldo declaró: “no hay dudas que hoy es otro día de alegría para el Gobierno provincial porque una vez más, con hechos concretos, esta gestión fortalece el Estado provincial y sus reparticiones. El Estado tiene un rol fundamental en la vida de los tucumanos. Por eso vamos por un Estado más sólido y eficiente en Tucumán. Ver que nuestro parque automotor va creciendo. Que en momentos difíciles que vive el mundo y que Tucumán no está exento. Incorporamos equipos viales pesados para trabajar en las obras hídricas y en los caminos del interior. Esta decisión mejorará la calidad de vida de los tucumanos”.

Además, señaló en su discurso: “estos equipos son importantes pero no suficientes porque si no tuviéramos a los trabajadores, este objetivo no lo podríamos cumplir. Muchas gracias a los trabajadores por acompañar al Gobierno de Tucumán. Un Gobierno que se siente acompañado por los empleados públicos de las diferentes reparticiones”.

Asimismo saludó el acompañamiento de los intendentes y delegados comunales por el para realizar las obras y trabajos.

Soria comentó que entre las primeras medidas adoptadas por el área a su cargo por instrucción del Gobernador fue atender la problemática de las inundaciones: “por la característica –climática- propia que tiene la provincia, luego de una sequía para pasar al período de lluvias, venimos trabajando de manera interministerialmente. Específicamente con el ministro Acevedo y todos los delegados con quienes atendemos estas dificultades a través del programa Prelluvia”.

El ministro recordó que se trabaja en la limpieza de los canales Sur y Norte, atendiendo trabajos en Ranchillos, La Cocha y El Mollar: “las obras públicas representan esperanza, expectativas de trabajo y soluciones a la gente. Estas máquinas vienen a solucionar un problema serio de la provincia y trabajamos en un proyecto a dos años para que no haya más inundaciones en Tucumán. Mañana mismo estas máquinas están dentro del cronograma de trabajo del Ministerio con los equipos de emergencia prestando servicio en las calles. Estamos trabajando para traer más máquinas a la provincia en febrero para dar respuesta a reparar los caminos de la producción”.

“Se hizo la bendición de las maquinarias que venimos gestionando. En un trabajo que desde abril, cuando se constituyó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se creó un programa de Prelluvia que nos demandó dos meses. Esta maquinaria viene a completar el trabajo que ya venimos haciendo con equipos de Vialidad, SAT y de empresas contratadas para ir atenuando las problemáticas en distintas localidades”, declaró a la prensa Soria.

Por otro lado dijo que se llevan adelante trabajos en el Río Marapa con un bypass, tras producirse un barranco por acción del agua, con el fin de evitar desbordes.

Comentó que en Ranchillos se está haciendo un entubamiento en la ruta para evitar la inundación de la autovía y distintos barrios.

Dijo que mañana estas maquinarias comenzarán a emplearse y serán puestas a disposición del Comité de Emergencia y del Ministerio del Interior.

Por su parte, David Acosta de la Uocra dijo que “como lo manifestó el gobernador Osvaldo Jaldo, estas maquinarias vienen a generar puestos de trabajo algo que no se vio en la pandemia y de un gobierno anterior que no generó obras”.

“Esta entrega es para distintos sectores lo que crea que los compañeros se capaciten en el uso de estas máquinas”, dijo.

Presupuesto 2023: “Da previsibilidad al Gobierno de la Provincia”

"Hoy se sancionará la ‘Ley de Leyes’, que es la Ley de Presupuesto por la cual los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tienen que guiarse para tomar decisiones institucionales, económicas y financieras para el año que viene. El Poder Ejecutivo envió el proyecto en tiempo y forma, cumpliendo los plazos constitucionales y legales para que el Poder Legislativo lo pueda tratar”, remarcó el Primer Mandatario.

En esa línea, Jaldo precisó que “el presupuesto ha llegado casi a $800.000 millones, por lo que tuvimos, en función a la ejecución, un 120 a 125% de incremento. La buena noticia es que Tucumán tendrá sancionado el presupuesto para el año que viene, y la semana que viene estará promulgada la ley. Así, el 1 de enero entrará en vigencia”.

"Tener el Presupuesto Provincial significa previsibilidad, ya que la Provincia con mucho esfuerzo y buena administración presentó un presupuesto con superávit, donde todas las áreas han tenido un incremento similar al proceso inflacionario que hemos tenido”, aseguró el Gobernador.

¿Qué garantiza la ley?, precisó Jaldo: “garantiza superávit en la Provincia; que cada uno de los empleados públicos provinciales, municipales y comunales tengan el pago de los sueldos en tiempo y forma; que el año que viene cada una de las áreas del Gobierno tengan los fondos presupuestarios necesarios para poder funcionar. La Provincia contará con una herramienta indispensable para que el Gobernador, a partir de enero de 2023, pueda tener previsibilidad económica, financiera y presupuestaria”, concluyó Jaldo.