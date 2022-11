Elegir la frase para una lápida nunca es una tarea sencilla: en el epitafio es muy poco lo que se puede hablar de los seres queridos que nos dejaron. La solución, para una empresa de Irlanda, se puede encontrar en la tecnología: ofrecen códigos QR que llevan a una página web personal.

La empresa The Story Of, de la ciudad de Cork, se asegura así que lo limitado del texto a elegir no exista: sólo hay que poner un código que lleva a la historia, larga o corta, que se quiera contar.

Esta compañía se propuso como objetivo trabajar con las familias para crear una imagen más completa de los parientes fallecidos. El espacio limitado de una lápida impone restricciones sobre la historia de vida de una persona.

Con fotos y videos, se recreará en una página personal la historia del familiar, y sólo se accede con un QR sobre la piedra, una urna o hasta en tarjetas de recuerdo.

Un QR para una lápida que lleva a la historia de los seres queridos

Desde la empresa destacan que alrededor de 60 millones de personas mueren al año, y en su país son casi 30.000... y que “en su mayor parte, sus historias de vida y personalidad mueren con ellos”, detalla Judie Russell, una de las creadoras de The Story Of.

“Cuando a las personas mayores se les da espacio para recordar sus vidas, puede ser de gran beneficio para su salud mental”, agrega en la web oficial de la compañía.

“Los estudios han demostrado que cuando los niños aprenden historias familiares, crean una historia compartida, fortalecen los lazos emocionales y les ayudan a dar sentido a sus experiencias cuando sucede algo sin sentido como una pandemia global”, aseguró.

Los precios no son tan bajos. Por 400 dólares, te ofrecen un QR físico entregado en el hogar (Reino Unido o Irlanda), un sitio web y perfil vinculados, y asistencia para la creación de la página. Pero si se requiere de ayuda para grabar un video, o escribir el contenido, la suma llega a los 5.000 dólares.