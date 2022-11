Argentina brindó su primera conferencia de prensa en Doha a pocas horas del debut en el Mundial Qatar 2022 frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail. Los periodistas se agolparon en la sala en la que primero habló Lionel Messi y más tarde Lionel Scaloni hizo lo propio. Durante la rueda de preguntas para el seleccionador nacional, un enviado de Portugal realizó una consulta con una llamativa confusión que lo volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Un emisario del medio Record de Lisboa tomó el micrófono y formuló la duda. “Enzo Pérez ha estado bien en River, uno de los destaques del Benfica...”, inició el periodista antes de sufrir la interrupción de Scaloni que rápidamente notificó el error: “Fernández... Enzo Fernández. Enzo Pérez está en River ahora. Jugó en Benfica”. Con una tímida risa, el portugués reformuló su pregunta. “Ha sido protagonista en el ataque de River, en Benfica, de la Champions. ¿Cómo se está adaptando a la Selección? ¿Te está dando buenos dolores de cabeza para en once?”, redondeó el enviado.

Luego de la corrección, Lionel respondió amablemente la consulta. “Está muy bien y por suerte los 26 se pueden cambiar. Podemos tener a disposición todos por si hay que hacer una variante. No como pasó en la Copa América que siempre quedaba alguno fuera. En el caso puntual de Enzo Fernández, más allá de todo lo que se vio en Benfica, nosotros ya lo tuvimos el año pasado en la Selección y vimos su potencial. Estamos contentos con él”, concluyó el entrenador que este martes tendrá su debut en una Copa del Mundo.

Después del error del periodista, las redes sociales estallaron con los clásicos memes y la temática estuvo alrededor de Enzo Pérez yendo a disputar el debut de la Albiceleste frente a Arabia Saudita. Además, el nombre y apellido del volante del Millonario apareció entre las tendencias de Twitter durante varias horas posteriormente a la conferencia de prensa de Scaloni.

En otra de las preguntas que respondió en su contacto con la prensa antes del debut contra Arabia Saudita, el DT de la selección argentina fue directo en su respuesta. “Está decidido el equipo. Lo saben todos. No va a cambiar de ahí. No va a haber cambio de esquema tampoco. No sale de lo que estuvimos viendo estos días”, dijo el entrenador. Al ser consultado específicamente por Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez, el entrenador admitió que “no sale de esos dos nombres”.

A la espera de la confirmación, que será mañana en la previa al partido, Scaloni paró el siguiente equipo en la última práctica: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Enzo Pérez: la tendencia en las redes

ENZO PÉREZ DIJO EL PERIODISTA KSKSJSJS RIVER ES LOCURA pic.twitter.com/nrsLpbxxWJ — termenzo (@termenzo) November 21, 2022

A Scaloni le preguntaron por Enzo Perez en vez de Enzo Fernández pic.twitter.com/iirz6Ui1Oq — T 👽 (@UnaTalNegri) November 21, 2022