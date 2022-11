Gran Hermano 2022: Lucila "La Tora" fue la quinta eliminada

Al momento de dar comienzo a la quinta gala de eliminación de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro, luciendo la camiseta de la selección argentina bajo el saco, señaló: “El mundial está en Qatar, pero esto es una final del mundo. Había tanta gente que hubo que poner una pantalla al lado para todos los que no pudieron entrar en el estudio”. Y, acto seguido, mostró la placa final para que los televidentes votaran entre Walter Alfa Santiago, Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz.

Entonces entró por primera vez en la noche a la casa anunciando que era un día “difícil”, ya que uno de los nominados deberán abandonar el reality. “Ayer anduve bastante bajón, un poco nerviosa y pensando mucho”, dijo Juli que se mostró esperanzada de poder seguir en la competencia. Y destacó que en los últimos días había empezado a dudar de la lealtad de la Tora, por lo que si pudiera salvar a alguien no sabría a quién.

Lucila, por su parte, dijo estar tranquila. “Recién hace una hora me agarró la ansiedad. Tengo fe y confianza porque se que el juego siempre fue de lealtad y confianza, por lo menos con los míos. Y que la gente del otro lado lo vio”, dijo la Tora, segura de tener muchos seguidores fuera de la casa.

Alfa, por su parte, dijo tener “experiencia” en esto de estar en la placa. “Quiero la foto de la tercera cena”, exigió en referencia a la comida que comparten los nominados en la noche del sábado. Y aseguró: “Mi juego fue ser yo y me he enterado de cosas que no tenía la menor idea”. Por ende, señaló que de poder salvar a alguien, se salvaría él mismo.

Por decisión del público, este domingo 20 de noviembre, Lucila "La Tora" se convirtió en la quinta eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

La participante oriunda de Berazategui dejó la casa con el 65.38% de los votos. En la definición, Juliana, por su parte, acumuló 34.62%.

Los seguidores del programa condenaron a La Tora y le dieron una nueva oportunidad a Walter "Alfa" Santiago y Juliana "Tini", quienes siguen en el reality.

Lo cierto es que, después de que Lucila la Tora Villar y Juliana Tini Díaz quedaran enfrentadas en la placa final, Santiago del Moro mostró varios enfrentamientos que ambas tuvieron dentro de la casa de Gran Hermano 2022 en las últimas horas. Y puso al aire también las repercusiones que habían tenido sus discusiones entre el resto de los participantes. Pero, obviamente, era el público quien tenía que definir cuál de ellas debería abandonar el reality.

Entonces mostraron imágenes de la cena del sábado en la que Tini le pidió hablar a la Tora de sus diferencias. “Me choca haber sentido que en el juego también habíamos sido leales”, le explicó. Pero reconoció que estaba arrepentida de haber dicho algunas cosas de ella. “La gente afuera ve absolutamente todo”, señaló entonces Alfa.

¿Quiénes siguen en Gran Hermano?

Con la salida de La Tora, son 13 los participantes que continúan en Gran Hermano 2022, ciclo conducido por Santiago del Moro.

Los que siguen en carrera son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Maximiliano Guidici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig, Alexis "Conejo" Quiroga y Juliana Díaz.