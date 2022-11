El actor estadounidense Jason David Frank, conocido por interpretar a uno de los Power Rangers, murió este sábado a los 49 años en su casa de Texas. Además de sus distintos pasos por la serie infantil, el ator fue luchador de MMA y entrenador profesional, como experto en artes marciales como taekwondo, judo o jiu-jitsu



La noticia fue confirmada por el portal especializado TMZ. Según trascendió, Justine Hunt, el mánager del artista, indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, expuso Hunt.



“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en sus redes.

Por su parte, el actor Walter Jones, quien interpretó al Power Ranger negro, escribió: “No puedo creerlo…. QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”.

El último trabajo que rodó Frank fue Legend of the White Dragon, un film que todavía se encuentra en postproducción. Se trata de una película que reunió a varios actores que formaron parte de las primeras temporadas de Power Rangers -incluso el largometraje tiene una estética similar-, pero no es oficialmente parte de la famosa franquicia.



“Es una película, no es un fan film. Vamos a apuntar a un público mayor. ¿Está tu hijo listo para un éxito de taquilla? Hay mucha expectativa. Y cumpliremos”, expuso sobre su último y esperado trabajo.

Un actor de “Power Rangers” fue arrestado por crear empresas truchas para hacer estafas digitales



Se trata de Austin St. John, que usaba el traje rojo en la recordada serie de los ‘90.

Uno de los actores de la recordada serie de los ‘90 Power Rangers fue arrestado este jueves tras haber quedado involucrado en una estafa digital relacionada con préstamos por el COVID-19.



De acuerdo a lo que puntualizó la revista People, Austin St. John -cuyo nombre real es Jason Lawrence Geiger- podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

Por qué arrestaron al Power Ranger rojo



Agentes del FBI hicieron un allanamiento este jueves en la casa de St. John en McKinney, Texas, y comprobaron que el actor, junto a otras personas, intentó estafar al Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas federal.

Este sistema es algo similar a lo que en la Argentina se conoció como IFE, aunque, en este caso, los préstamos eran a nivel empresarial y no personal.

El hombre que encarnó a Jason Lee Scott en la serie, junto a los demás acusados, recibieron más de 3,5 millones de dólares en 16 préstamos separados, que estaban pensados para llevar alivio a las compañías que no podían trabajar por las restricciones. en plena cuarentena.

La acusación adicional afirma que el fraude electrónico supuestamente fue dirigido por dos acusados, Michael Hill y Andrew Moran, quienes hicieron arreglos para que los 18 acusados solicitaran préstamos a través de pequeñas empresas existentes o recién creadas. En esa lista aparece el actor.

De qué se trataba “Power Rangers” y qué tragedias hubo entre el elenco



La serie original Power Rangers, que en inglés se llamaba Mighty Morphin Power Rangers, fue uno de los ciclos más vistos en la década del ‘90. Creada por Shuki Levy y Haim Saban, fueron tres temporadas que se extendieron entre 1993 y 1996 en 156 episodios, según IMDb, que duraban cerca de media hora.

En la trama, un grupo de jóvenes comunes es seleccionado específicamente por el mago Zordon para tener superpoderes y, con la ayuda de los robots llamados DinoZords, poder defender a la Tierra de las garras de la malvada bruja Rita Repulsa.

Dentro del elenco hubo algunas situaciones policiales, tragedias y escándalos. Una fue la de Thuy Trang, la Power Ranger amarilla. El 3 de septiembre de 2001, y con 27 años, viajó como dama de honor al casamiento de su amiga, Angela Rockwood. El auto en el que iba como acompañante se desvió de la ruta, chocó contra una cuneta y volcó: murió desangrada cuando era llevada en helicóptero al hospital.