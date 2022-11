Giuliana Salinas de 15 años estuvo dos días internada en estado crítico, pero su cuerpo no resistió las graves heridas provocadas por la descarga.

Una tragedia conmueve a los vecinos de Melchor Romero, partido de La Plata. Un adolescente puso a cargar su celular, recibió una fuerte descarga y debió ser internada de urgencia. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, murió durante esta madrugada.



Todo ocurrió el jueves pasado en la vivienda ubicada en la calle 35, entre 181 y 182. La chica, identificada como Giuliana Abigail Salinas de 15 años, puso a cargar su teléfono celular y todo terminó en tragedia.

Enseguida sufrió una fuerte descarga y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. De acuerdo a lo informado por su familia, sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios.

La chica estuvo dos días internada en terapia intensiva.

Giuliana permaneció más de dos días internada en terapia intensiva debido a la gravedad de los hechos, con oxígeno y en estado crítico. Pero lamentablemente su cuerpo no resistió y murió esta madrugada.

En ese marco, el fiscal a cargo de la UFI N° 12, Fernando Padován, solicitó la realización de una autopsia para determinar a ciencia cierta las causales de muerte y descartar cualquier otra posibilidad.

Una joven quiso consultar el saldo de la SUBE y se electrocutó: terminó internada y deberá ser operada



Un hecho similar ocurrió en la misma localidad bonaerense. El sábado pasado, en la estación de trenes de City Bell, una joven recibió una descarga eléctrica cuando intentaba consultar el saldo de la tarjeta SUBE. A causa de las lesiones tuvo que ser internada y deberá ser operada de una pierna.

Todo sucedió en una de las terminales automáticas de SUBE (TAS) ubicada en la parada de Camino Centenario y 472, en La Plata. Hasta allí se acercó Jennifer Alejandra Yanibelli, una joven de 27 años, que quiso consultar el saldo de la tarjeta para recargarla.

Al llegar terminó sucediendo algo dramático: recibió una violenta descarga eléctrica que le causó serias quemaduras en una de sus piernas y tuvo que ser rápidamente trasladada al hospital San Roque.

También reveló que el hecho se produjo después de pisar en un pequeño pozo que había al lado de la terminal de SUBE y que tenía algunos cables “pelados”, es decir, sin aislamiento.

La chica recibió el alta tras ser examinada por los médicos, pero el martes volvió a mostrar signos de dolor en la pierna, sentía que se le dormía y le salieron moretones en la zona trasera de la rodilla.

Con este panorama decidieron llevarla al hospital de Gonnet. “Ahí me dijeron que no tenía nada y que era el golpe, pero después se desmayó así que van a tener que operarla porque tenía muy hinchada la pierna”, explicó. Según le informaron los médicos, Jennifer “se desmayó porque no le circulaba la sangre en la zona de la rodilla”.

Ahora María busca una respuesta por parte de la empresa y planea organizar una marcha para la semana próxima. “Nosotros hicimos la denuncia contra Trenes Argentinos, necesitamos y queremos una respuesta de lo que le pasó a Jennifer. Yo casi pierdo a mi hija y a mi nieta, ¿quién me las iba a devolver?”, dijo la mujer.

De acuerdo a lo informado por el medio 0221, los familiares de la joven buscan dar con las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la estación para corroborar los dichos de la víctima.

Las autoridades de Trenes Argentinos aún no dieron explicaciones de lo ocurrido.