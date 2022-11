Massa apunta a una inflación mensual del 3% para abril

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó su objetivo de reducir gradualmente la inflación y dijo que aspira a que en abril del año próximo la tasa mensual se sitúe entre 3 y 4%, aunque evitó asegurar que este año terminará debajo del 100 por ciento.

Fue durante una extensa entrevista con radio Futurock. Allí, Massa dijo que cuando asumió la conducción del Palacio de Hacienda "el objetivo fue bajar cada 60 o 65 días un punto la inflación".

"El objetivo es llegar al mes de abril con una inflación que tenga al 3 por delante", lanzó el ministro.

Acuerdo con el FMI

Massa habló sobre las charlas con el Fondo Monetario en el marco del G20, y el reclamo por los costos que deja la guerra entre Rusia y Ucrania. "Se empezó a plantear el impacto de la guerra en el hemisferio norte. El sur ya pagó la guerra, el precio de los fertilizantes y granos están reflejados en las cuentas de los países desde el año pasado. En Argentina le representaron entre 3600 y 5200 millones de dólares", sostuvo el ministro.

“El FMI tiene una parte de responsabilidad para ayudar a los países de ingreso medio y bajo. A partir del cierre del cuarto trimestre habrá que discutir que significa que absorba esa responsabilidad”, señaló el ministro.

Además de criticar el acuerdo que en su momento alcanzó el gobierno de Macri alcanzó con el Fondo, Massa dijo que el acuerdo actual marca “objetivos acordados con Argentina; lo que tenés es un conjunto de metas que tienen como objetivo garantizar las obligaciones del préstamo. No son una imposición del FMI; son una convicción del Frente de Todos, porque los mejores resultados se consiguieron con el superávit fiscal, con acumulación de reservas y equilibrio fiscal. Es un sendero que tenemos que recorrer”.

En definitiva, completó, “el acuerdo con el FMI nos pide un programa y nos da la posibilidad de acordar metas a cumplir”.

En otro pasaje de la charla le respondió a Martín Guzmán, que había cuestionado el apoyo que recibió por parte de Cristina Kirchner en sus últimas semanas en Economia. Massa fue muy crítico del economista.

"Me parece que su salida se generó por la imposibilidad de seguir llevando adelante una serie de medidas económicas. Fue dañino en términos politicos para Argentina. Es un momento para que todos los miembros del Frente de Todos seamos responsables y cumplamos el rol de mejor manera", señaló.

Y luego agregó: "si el gobierno tuvo que levantar 12.4 de déficit, lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. No meterse en las discusión políticas", fulminó Massa.

El tigrense sostuvo que Guzmán "no tuvo un flujo claro" de información respecto a los detalles del acuerdo con el Fondo, lo que dificultó saber si era el mejor acuerdo posible. "No hubo flujo de información, no hubo explicación que se haya recibido y permita analizar si fue el mejor acuerdo de Argentina. Fue un manejo discrecional, donde de un día para el otro se lanzó solo", dijo Massa.

Incluso deslizó que el ex Ministro mintió con algunos de los detalles. "Cuando llega el acuerdo, (Guzmán) decía que si no aprobábamos así como estaba, no se podía hacer. Tuve un Zoom con gente del FMI y me dijeron que no era así, mientras el Congreso apruebe estaba bien, aunque cambie algo del texto", dijo.

Acuerdo con China y reservas del Banco Central

Al respecto, dijo que la reciente ampliación del canje de monedas entre el BCRA y su par chino “lo que representa es fortalecimiento y respaldo en las reservas”. Lo que se acordó, explicó, “es que USD 5.000 millones sean de libre disponibilidad, que funcionan como instrumento de operación del Banco Central. La aplicación de la libre disponibilidad nos permite el doble de capacidad de reservas que teníamos. Son reservas disponibles que vienen a duplicar la capacidad del Banco Central”. El ministro recordó que en agosto pasado el Central “tenía reservas negativas” y agregó que un conjunto de decisiones “nos va a permitir cerrar con más de 6 mil millones de reservas propias más las de libre disponibilidad con China”.