A dos días para el debut de la selección argentina de Lionel Scaloni, la FIFA dio la nómina de los árbitros que impartirán justicia en la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En lo que respecta al duelo entre la Albiceleste y Arabia Saudita, correspondiente a la primera jornada del Grupo C, Slavko Vincic fue el elegido. El referí de 42 años hará su debut en una cita mundialista tras haber actuado en las Copas del Mundo sub 17 y sub 20 del 2017 y 2019 respectivamente.

#Qatar2022 Cuerpo arbitral para @Argentina - Arabia Saudita:



Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomasz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal) — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 20, 2022

Quién es el esloveno Slavko Vincic

Vincic, nacido el 25 de noviembre de 1979, tendrá su debut en un Mundial de mayores, ya que en su carrera internacional (que se inició en 2010) ya ha dirigido el Sub 20 de 2019 y el Sub 17 de 2017. También tuvo en esta temporada el repechaje entre Perú y Australia, que logró en los penales la clasificación a Qatar 2022.

El juez esloveno tuvo a su cargo tres finales de Europa League: una como cuarto árbitro en 2021, y dos como principal 2017 y 2022.

Sin embargo, Vincic, que estuvo en la Eurocopa 2020, quedó signado esta temporada por un partido en especial, en Champions League y con argentinos implicados: fue el Inter de Italia 1 - Barcelona 0, que motivó una protesta formal del conjunto catalán.

Fue la tercera fecha del grupo C y el reclamo ante la UEFA del Barcelona radicó en la anulación de un gol a Pedri a los 66 minutos y un presunto penal que no sancionó tras una mano en el área de Inter del neerlandés Denzel Dumfries y que el VAR no revisó.

Esta última jugada fue la que más polémica generó en el partido disputado en San Siro y la más protestada por el entrenador blaugrana Xavi Hernández, furioso con el cuerpo arbitral.

Lionel Messi se entrena con normalidad y Scaloni define el equipo

La Selección argentina entrena desde las 12:00 y a puertas cerradas de cara a su debut ante Arabia Saudita, el martes a las 7 en el estadio Lusail, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi está bien y trabaja a la par de sus compañeros.

El crack rosarino encendió las alarmas durante el entrenamiento de este sábado, debido a que salió al campo de juego después del resto del plantel y realizó movimientos diferenciados por una pequeña sobrecarga muscular en un gemelo. Desde su círculo íntimo confirmaron que solo fue por precaución. Este domingo Messi se mostró en perfecto estado.