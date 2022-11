Llegó el día. El anfitrión Qatar y Ecuador pondrán en marcha este domingo la vigésimo segunda edición del Mundial, primera de la historia en suelo árabe y primera también que se disputará a fin de año debido a las altas temperaturas en el emirato.

El puntapié inicial es con el italiano Daniele Orsato como árbitro, en el estadio Al Bayt, repleto con 60.000 espectadores, y televisación de la TV Pública y Directv.

Para Orsato será la primera experiencia en una Copa del Mundo y estará acompañado de Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como asistentes. En el VAR se encontrará Massimiliano Irrati.

El Grupo A se completa con Senegal y Países Bajos, que se enfrentarán el lunes a las 13:00 en el estadio Al Thumama.

¡Segundo gol de Ecuador!

Excelente maniobra ofensiva del elenco de Gustavo Alfaro. La acción la comenzó Moisés Caicedo, quien descargó para Ángelo Preciado. El lateral envió un preciso centro que encontró la cabeza de Enner Valencia: 2 a 0.

¡Gol de Ecuador: Ener Valencia!

El delantero de La Tri tocó con una calidad enorme al palo izquierdo del arquero Sheeb. Gana el equipo Americano.

Polémica por un gol anulado

El arquero Al Sheeb salió mal, Ener Valencia aprovechó una segunda jugada y conviertió su cuarto gol en Mundiales. Pero por un piecito de Valencia, el VAR le anula el gol a Ecuador por offside automático.

Comenzó la Copa del Mundo Qatar 2022

Después de cuatro años de espera, Qatar y Ecuador ya juegan el primer partido de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Cómo llega Qatar a su estreno en la Copa del Mundo

El combinado que dirige el español Félix Sánchez Bas disputó dos amistosos en la antesala del comienzo del Mundial. El 5 de noviembre superó 2-0 a Panamá con goles de Almoez Ali y Karim Boudiaf, mientras que cuatro días más tarde, el 9, consiguió otra victoria ante Albania por 1-0 gracias al tanto de Almoez Ali.

Cómo llega Ecuador al debut del Mundial

Los dirigidos por Gustavo Alfaro vienen de tres empates consecutivos contra Arabia Saudita, Japón e Irak. La última victoria fue el pasado 11 de junio ante Cabo Verde (1-0 con gol de Jordy Caicedo)

Posibles formaciones:

Qatar: Saad Al Sheeb; Homam Ahmed, Tarek Salman, Bassam Al-Rawi, Abdelkarim Hassan; Abdulaziz Hatem, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Ali Assadalla; Ahmed Alaaeldin, Almoez Ali. DT: Félix Sánchez Bas.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Romario Ibarra, Gonzalo Plata; Michael Estrada y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Las definiciones de Gustavo Alfaro a horas del debut de Ecuador en el Mundial Qatar 2022

En una de las conferencias de prensa más ricas y emocionantes de este Mundial, el director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro hizo gala de todo su poder dialéctico a horas de enfrentar a Qatar en el partido inaugural, salió en auxilio del jugador Moisés Caicedo cuando a éste le hicieron una complicada pregunta sobre los Derechos Humanos en el país anfitrión, recordó a su futbolista Byron Castillo, ausente del torneo por un largo conflicto con la Asociación Nacional chilena (ANFP), y dio a conocer una perlita sobre la historias de los debuts mundialistas de los entrenadores argentinos a lo largo de la historia.

“No sean malos y no le hagan esa clase de preguntas”, bromeó el argentino Alfaro cuando en la conferencia de prensa consultaron al joven volante de 21 años, Caicedo, acerca de las restricciones a los Derechos Humanos en Qatar. El entrenador le hizo un gesto al jugador sentado a su lado, y que le dijo “¡qué difìcil!” -lo que generó una carcajada-, y tomó el micrófono aunque la pregunta no iba dirigida a él para responder con el pedido de que “no lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo, y de la igualdad. Bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol. Tienen su talento, sus sueños, sus ilusiones, y merecen ser respetados por eso”, lo que fue recibido con aplausos en la sala del Centro de Prensa del Convention Center.

“¿Ya está lo de Moisés? -le preguntó Alfaro al officer de la FIFA que estaba a cargo de la conferencia de prensa- porque pobrecito, lo pelotearon de todos lados”, y al obtener autorización, permitió que el jugador abandonara la sala en la mitad de la reunión para seguir contestando preguntas en soledad. Consultado sobre los directores técnicos argentinos en este Mundial, Alfaro afirmó que “es un orgullo porque nosotros, los entrenadores, en la Argentina nos sacrificamos mucho para hacernos un espacio. Más que nada, los que venimos desde abajo, del ascenso. He tenido la oportunidad y el privilegio de recorrer todas las categorías y de llegar a Primera División y de dirigir a una selección y en un Mundial. Y cuando uno mira para atrás y mira a entrenadores llenos de prestigio y gloria que marcaron un antes y un después, que fueron un faro para nosotros en su lucha por dignificar el fútbol, es un poco asumir ese legado, y hoy nos toca a Scaloni, al Tata (Gerardo Martino) y a mí, y encima, son muy pocos los que pudieron dirigir un partido inaugural, porque le pasó sólo a César Menotti, a Carlos Bilardo y a (Juan Antonio) Pizzi, y lamentablemente todos lo perdieron. Ojalá me tocara ser campeón del mundo como Menotti y Bilardo. En ese caso tampoco me importaría perder el partido inaugural si después levantara la Copa del Mundo como ellos para poner a Argentina en el lugar que hoy tiene”.