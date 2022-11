Florencia Peña y Ramiro Ponce de León celebran la primera de las dos bodas en las que sellarán su amor. La conductora y el abogado dieron el sí en Salta, provincia de la que es oriundo el novio, en el marco de un maravilloso entorno natural y en compañía de los más íntimos.

A partir de las 17, los novios recibieron a 170 los invitados, entre los que se encuentran Tomás y Juan, los hijos de Peña y Mariano Otero, y los amigos de la actriz Diego Ramos, Georgina Barbarossa, Noralih Gago, Dan Breitman y Nancy Pazos, en el Altalaluna Boutique Hotel & Spa, de Tolombón, un pueblo de 300 habitantes ubicado a 14 kilómetros de Cafayate y a apenas 5 kilómetros al norte del límite entre Salta y Tucumán.

Todos ellos disfrutaron del festejo, organizado por Claudia Villafañe a través de su empresa Eventos Plan V, en la exclusiva casona colonial española construida en 1982, en medio de un paisaje de ensueño, rodeados de montañas y viñedos y a 1.660 metros sobre el nivel del mar. La ambientación, tanto de los amplios jardines como de los distintos ambientes y las galerías, corrió por cuenta de Ramiro Arzuaga.

Después le tocó el turno a la conductora, que llamativamente estuvo más sobria: “Sí, quiero”, respondió, con una sonrisa que dejaba entrever todo su amor. El beso, los aplausos, las ovaciones y las montañas de fondo completaron una postal soñada. Y una tenue llovizna, inesperada y poco frecuente en la región, aportó el toque mágico.

Florencia lució un espectacular vestido realizado por la diseñadora Camila Romano, que en la previa le había contado algunos detalles a Teleshow: “Lo diseñé pensando en el entorno que es al atardecer en un viñedo y conociendo a flor y su cuerpo que le gusta estar super sexy, líneas al cuerpo, cola y terminaciones bordadas a mano”, explicó Romano.

La historia de amor, en primera persona

“Los días previos fueron una combinación de disfrute y estrés. La verdad que 10 años atrás, cuando nos conocimos, no me imaginaba este desenlace. Nos conocimos, justamente, en un casamiento”, contó el abogado, el viernes por la noche en LPA, el programa de América que conduce Peña.

“Era el casamiento del hermano de él y de una de mis mejores amigas, Delfina. Yo venía muy de capa caída. Estaba mustia. Y en la fiesta era toda gente baja y Ramiro, que se destacaba por su altura”, agregó, risueña, la actriz.

Y continuó: “Mi amiga Noralih me preguntaba: ‘¿No te gusta el hermano del novio?’. Pregunté por qué nunca lo había visto antes y me dijeron que vivía en Salta. ‘No. Con los quilombos que tengo, si encima me engancho con un salteño...’. ¡Y acá estamos, por casarnos! Pasamos una noche hermosa y me dijo que a los 15 días volvía. Y ahí lo invité al cumpleaños de Noralih que se hizo en mi casa, con la Negra Vernaci y Humberto Tortonese. Cuando llega, lo primero que hacen es toquetearlo”.

“Noralih estaba con un poncho... Fui un poco preparado, porque Flor me advirtió, pero fue una prueba de fuego”, recordó Ponce de León. “Nuestra relación fue un impacto en mi vida y en mi familia”, reconoció el abogado. Y Peña reveló: “La primera vez que viajé a Salta le pedí a una amiga que me acompañara, porque la prensa me venía siguiendo. Me fue a buscar al aeropuerto un amigo de él muy gracioso, Seba. Él vivía en un departamento, y cuando yo llegué tenía puesta una remera turquesa que no estaba chequeada. Ahí me di cuenta que iba a ser un trabajo duro”.

“Entonces, le dije: ‘Mirá, el turquesa no se usa más’. Y él me contestó: ‘Te voy a decir algo... No me vas a cambiar todo’. Entendió que algo iba a cambiar”, continuó, entre risas.