Instituto empató con Estudiantes y ascendió a la Liga

Instituto de Córdoba es de Primera. La Gloria fue el mejor del reducido y se quedó con el segundo ascenso por lo que acompañará a Belgrano en la Liga Profesional 2023. En un partido vibrante y cargado de polémicas, el conjunto cordobés igualó 1 a 1 ante Estudiantes de Caseros y por la ventaja deportiva consiguió el gran objetivo, como lo había hecho por última vez en 2004. El árbitro fue Fernando Espinoza.

El partido se abrió a los 14 minutos en favor del Pincha cuando Facundo Pereyra ejecutó un tiro de esquina a la cabeza de Juan Cruz Randazzo, quien metió el frentazo y desató la locura para el conjunto visitante que rápidamente se encontró con el 1 a 0. Todo parecía salir a la perfección para el elenco bonaerense pero sobre el final de la primera mitad, Lautaro Lusnig fue a disputar de manera imprudente un balón dividido y el árbitro le mostró la tarjeta roja.

En el complemento, el local salió en búsqueda del gol que le permita festejar y lo consiguió de inmediato. A los 11 minutos, Claudio Pombo lanzó un centro perfecto al segundo palo para que el central Fernando Alarcón cabeceara con potencia, venciera la resistencia del Loco Bruera y clavara el 1 a 1. En la repetición se puede observar que el zaguero estaba unos centímetros adelantado, pero aquí no hubo VAR y el tanto fue convalidado.

La locura en el estadio fue tal que el árbitro Espinoza tuvo que detener el juego porque le humo de las bengalas impedía una visibilidad adecuada para que continúe la acción. Después de cinco minutos, se reanudó el duelo. Cerca de los 30 minutos, llegó otra mala noticia para Estudiantes de Caseros porque Elías Alderete, que recién había ingresado, se fue expulsado, en una extraña decisión del árbitro.

En la ida, disputada en el Estadio Ciudad de Caseros el pasado sábado, igualaron 0 a 0, un resultado que hizo que la Gloria se vuelva a Alta Córdoba con una sonrisa, ya que contaba con ventaja deportiva producto de tener una mejor ubicación en la tabla de la fase regular. Por consiguiente, en caso de una igualdad conseguiría el segundo pasaje a la Liga Profesional.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio realizaron una gran temporada al finalizar en la segunda colocación, producto de 68 unidades (a once del campeón Belgrano de Córdoba). Luego, en semifinales, vencieron Defensores de Belgrano, una de las sorpresas de la divisional. En la ida empató sin goles en la Casa del Dragón, mientras que en su estadio se impuso por 2 a 0 con los goles de Santiago Rodríguez y Roberto Bochi.

Por su parte, los de Walter Otta habían terminado en la séptima colocación (57 puntos). En octavos de final golearon por 3 a 0 a Chaco For Ever y en cuartos de final se impusieron contra Estudiantes de Río Cuarto por la mínima en condición de visitante. En semifinales derrotaron tanto en la ida como en la vuelta por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza. Pero en la final, no pudo con Instituto.

El próximo año, Belgrano e Instituto jugarán la Liga Profesional, mientras que Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná lo harán en la Primera Nacional.

Fuente: Infobae