Nicolás González: "Ayer fue un día muy triste y difícil"

En medio del dolor y la bronca por haberse quedado al margen del Mundial de Qatar 2022 por lesión, Nicolás González hizo un comentario acerca de sus sensaciones por haber salido del equipo a pocos días del debut ante Arabia Saudita y dejó un mensaje positivo pese al mal momento que está viviendo.

“Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida”, comenzó el delantero de Fiorentina en un posteo publicado en su cuenta de Instagram.

Luego, el jugador que se perderá la cita en Qatar, continuó: “El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás. Quiero desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene. Sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento y vamos Argentina”.

Qué sucedió con Nicolás González

El jueves 17 de noviembre fue un día negro para el jugador de 24 años surgido de Argentinos Juniors. Lionel Scaloni lo sacó de la lista de 26 convocados debido a que no pudo recuperarse de una lesión muscular y en su lugar llamó a Ángel Correa. El nacido en Belén de Escobar había participado del ciclo de la Selección e integró el plantel campeón de la Copa América en Brasil.

Las palabras vertidas por González en su publicación generaron miles de reacciones en las redes sociales y sus compañeros de equipo le hicieron sentir su apoyo en el duro momento. Dibu Martínez, Papu Gómez, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez y hasta el Pocho Lavezzi le respondieron con emojis de corazones deseándole una pronta recuperación.

El atacante que comenzó su carrera profesional en el club de La Paternal y luego pasó al Stuttgart de Alemania antes de anclarse en Fiorentina de Italia, debutó con Scaloni el 13 de octubre de 2019 en un amistoso jugado en el estadio Manuel Martínez Valero (España), donde Argentina goleó 6-1 a Ecuador.

Con la Albiceleste, Nico jugó un total de 21 partidos (11 de Eliminatorias, 5 de Copa América, 4 amistosos y la Finalissima) y marcó 3 goles. En el último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos (5-0) jugado el miércoles 16 de noviembre en Abu Dhabi integró el banco de los suplentes.