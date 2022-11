Susana Giménez le dijo basta a la grieta

Susana Giménez fue una de las estrellas invitadas a la 50° edición del Festival Lules Canta la Patria, en Tucumán, donde además se presentaron artistas como Abel Pintos y La Beriso. Sin embargo, algunos sectores relacionados con el peronismo provincial se mostraron disconformes con el paso de la conductora por la celebración y emitieron un duro comunicado. Al llegar a Buenos Aires, ella respondió y aseguró que no tiene problemas con nadie y que incluso su vestuarista es kirchnerista.

“Manifiesta ideología, diametralmente opuesta a la del peronismo . A días de un nuevo aniversario del regreso del General Perón, conseguido con la lucha y el sacrificio de la militancia peronista, nos resulta inaceptable y repudiable, que se contrate a Susana Giménez, como atracción del festival musical de Lules”, rezaba el comunicado bajo el título “repudio”, realizado desde Proyecto Nacional (PN) en rechazo a la invitación realizada por el municipio, a cargo de Carlos Gallia, casualmente también peronista.

"Evitista"

Minutos después de llegar a Buenos Aires, en un móvil con LAM, Susana expresó: “No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver”. Sobre su ideología agregó: “Yo no soy peronista, pero amo a Evita. Soy Evitista”.

Sobre la polémica específica, dijo que fue todo tan “agradable y divino” que no leyó el comunicado y siguió: “Debe ser un kirchnerista que lo escribió pero no tengo problema con nadie. Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar, si no, sigue la grieta”. A pesar de las críticas conocedora del medio donde se mueve desde hace décadas, dijo que está acostumbrada a este tipo de cosas y que no le molestan este tipo de dichos.

En la charla con el ciclo de Ángel de Brito también se refirió a sus ganas de volver a la televisión. Dijo que de hacerlo lo haría con su “programa de siempre”, pero semanalmente ya que no podría dejar tanto tiempo a sus perros.

Pero además, confesó que sigue el ciclo de El Trece, Los ocho escalones de los dos millones y que no cayó muy bien en Telefe. “Me llamaron porque dije que miraba a Guido (Kaczka), porque juego con mi hija Mercedes a ver quién gana, ‘me rompiste el corazón’ me dijeron”.

Vuelta a la TV

En agosto de este año, cuando aún estaba haciendo Piel de Judas en Punta del Este, había hablado en Luzu TV sobre su posible regreso a la pantalla. “La verdad que no sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión”, dijo con la sinceridad que a caracteriza.

En aquella charla le preguntaron cuál era el secreto para seguir siempre vigente y contestó: “Yo no les puede aconsejar mucho. Pero siempre la verdad y mucha alegría. Darle alegría a la gente y no mentir. La gente recuerda todo con alegría. Y recuerda, sobre todo, esos llamados, el agarrar el cupón y las cartas. Recibimos el premio Guinness de los récords porque me escribieron 33 millones de personas. Eso fue increíble”.

Instalada casi por completo en Uruguay, hacé un tiempo había hablado de su decisión: “Me envidian, todos se quieren venir para acá. Ahora Ricardo (Darín) se hizo residente. Todos se quieren venir a este país porque es un placer, es muy pacífico todo y la gente es muy adorable, uno se siente muy bien”. Además, se había referido a su popularidad en el vecino país: “No te olvides que durante 30 años o más, el programa vino en directo para acá. Entonces yo he estado en la casa de todos toda la vida, eso es lo que pasa también, soy como de la familia”.