La lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2022

La ceremonia 23 de los Latin Grammy, desde Las Vegas, Nevada, dejó los siguientes ganadores:

-Álbum del Año: Motomami de Rosalia.

-Canción del Año: Jorge Drexler y C. Tangana con Tocarte.

-Grabación del Año: Jorge Drexler y C. Tangana con Tocarte.

-Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Christian Nodal por EP #1 Forajido.

-Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Christina Aguilera por Aguilera.

-Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Carlos Vives por Cumbiana II.

Nodal dedicó Grammy a la cantante Cazzu, su pareja



-Mejor Álbum de Música Urbana: Bad Bunny con Un Verano Sin Ti.

-Mejor Nuevo Artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada.

-Mejor Álbum Vocal Pop: Sebastián Yatra por Dharma.

-Mejor Álbum Salsa: Marc Anthony por Pa’allá voy.

Premios Especiales 2022



Previo al inicio de la transmisión se entregaron los primeros galardones de la noche:

-Mejor Canción Regional Mexicana: Edgar Barrera, Matisse y Carin León por Como lo hice yo.

-Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: Sophia por A la Fiesta de la música vamos todos.

-Mejor Álbum de música clásica: Berta Rojas y Sebastián Henríquez por Legado.

-Mejor Arreglo: Fernando Velázquez y Jorge Drexler por El Plan Maestro.

-Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido por Para que baile mi pueblo.

-Mejor Álbum de Pop/Rock: Fito Páez por Los Años Salvajes.

-Mejor Álbum de Rock: El Mató a un Policía Motorizado por Unas vacaciones raras.

-Mejor Álbum Tropical Tradicional: Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola por su Live in Marciac.

-Mejor Álbum Instrumental: Hamilton Holanda por Maxixe Samba Groove.

Fito Paez obtuvo tres galardones antes de iniciar la noche



-Mejor Álbum de Samba/Pagode: Ludmilla por Numanice #2

-Mejor Álbum de Música Flamenca: Las Migas por Libres.

-Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés por Mirror Mirror.

-Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: Liniker por Indigo Borboleta Anil.

-Mejor Interpretación de Reggaetón: Tainy, Julieta Venegas y Bad Bunny, quien lidera la lista de artistas nominados entre las diversas categorías. El tema es Lo siento BB.

-Mejor Álbum Cristiano (En Español): Marcos Witt por Viviré.

-Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en portugués: Bala Desejo por Sim Sim Sim.







Christian Nodal y Cazzu se robaron las miradas en la Alfombra Roja



-Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Bryan Hernández, Shin Kamiyama, Michael Larson por el álbum Motomami, de Rosalía.

-Mejor Video Musical Versión Corta: Residente y Lisa-Kaindé Diaz por This Is Not America.

-Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina por Feliz Aniversario.

-Productor del Año: Julio Reyes por obras como Cuántas Veces, de Carlos Rivera y Reik; Nada Particular, de Miguel Bosé y Carlos Rivera y Pa’llá Voy de Marc Anthony.

-Mejor Canción en lengua portuguesa: Marisa Monte y Jorge Drexler por Verdo Sardo.

-Mejor Canción de Rock: Fito Páez por Lo Mejor de Nuestras Vidas.

-Mejor Canción de Pop/Rock: Carlos Vives y Fito Páez por Los Años Salvajes.

-Mejor Canción Alternativa: Jorge Drexler con El día que estrenaste el mundo.

-Mejor Canción Pop, en esta categoría hubo un empate entre dos obras: La Guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo María Rousselon.