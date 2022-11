Cuando parecía que el último amistoso antes del arranque del Mundial le había dejado la tranquilidad a la Selección Argentina de que, más allá del resultado deportivo, Lionel Scaloni no tenía que lamentar problemas físicos a seis días del debut en Qatar 2022, en las últimas horas se pudo confirmar que Joaquín Correa terminó el partido en Emiratos Árabes con una molestia en la rodilla.

"Tenemos algunos problemitas y todavía tenemos algunos días para determinar la lista. Hoy no puedo decirlo cien por cien, tenemos tiempo, pero por suerte (o por mala suerte) todavía podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", planteó Scaloni, hablando de la chance reglamentaria que da la FIFA, hacer cambios sobre la lista de 26 hasta 24 horas antes del primer partido. Eso sí, siempre que el cuerpo médico demuestre que la variante se debe a una lesión.

Un rato después, al tomar nota de la repercusión que generaron sus declaraciones, el DT explicó que no se refería a ningún jugador en particular y aclaró que no había lesionados en el plantel, sino que estaba atento a la evolución de algunos futbolistas que todavía no están en óptimas condiciones. Fue allí que se empezó a hablar de las situaciones de Nico Gonzalez y Marcos Acuña, entre otros.

El Tucu entró en el arranque del segundo tiempo y marcó el quinto gol, tras pase de De Paul, pero Scaloni vio algo que no le terminó de cerrar. Las versiones desde Doha apuntan a que el delantero del Inter de Milán está sufriendo algún tipo de molestia en su rodilla izquierda, una zona que ya lo tuvo a maltraer en el arranque de la temporada, en el Calcio.

A horas del arranque de la Copa del Mundo, con la Selección recién instalada en Qatar, se estima que las próximas prácticas serán para exigir a los futbolistas y determinar si están en condiciones o no de encarar una competición que se estima muy dura y con necesidad de recambios frescos y al ciento por ciento en lo físico.

La bomba de Scaloni sobre los posibles cambios en la lista de la Selección Argentina

