Argentina y Lionel Messi ya están en la tierra del Mundial

Locura, pasión y un poco de decepción por la Selección. Así se puede resumir lo que pasó en la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Doha en una de las entradas del Campo 3 de Entrenamiento de la Universidad de Qatar, el lugar que ya se convirtió en el hogar en el que vivirán Lionel Messi y su banda todo lo que dure este sueño mundialista en Medio Oriente.

Después del show contra Emiratos Árabes en un amistoso que fue un entrenamiento con un poco de exigencia y de la frase de Lionel Scaloni que encendió las alertas sobre un posible lesionado en el plantel de 26 jugadores, el grupo se subió a un avión en Abu Dhabi que lo trajo hasta Doha. El horario de llegada del avión estaba previsto para las 22.45, pero el aterrizaje se hizo realidad cuatro horas más tarde.

Ese también fue el horario en que un puñado de cordobeses se amuchó frente a la puerta de ingreso del predio. Habían llegado hacía unas pocas horas desde la Argentina. Y habían dejado todo allá. Literalmente. Uno había renunciado al trabajo y había vendido el auto para solventar el viaje y la estadía. "Qué voy a hacer a la vuelta. Buscar otro trabajo, pero si no renunciaba no podía venir", explicó el riocuartense, coterráneo de Pablo Aimar, para graficar su osada determinación.

Otro de los cordobeses, de la ciudad de Freyre, contaba que éste será su segundo Mundial. Y el modus operandi para conseguir los fondos fue el mismo. "Para ir Rusia vendí el auto. Volví y me puse a trabajar para comprarme otro auto. Y lo vendí este año para poder viajar. Cada vez me voy más para atrás con el modelo, pero quién me quita esto", contó.

Pasaban los minutos y el micro con la delegación argentina no llegaba a destino. Por suerte, la noche era fresca porque el termómetro rondaba por los 23 grados. Aunque la humedad hizo su parte para que cada pogo y cada exceso de euforia terminara en pegote.

La intimidad de Messi en la concentración argentina en Qatar

Lionel Messi y Sergio Kun Agüero fueron amigos inseparables durante su estadía en la Selección argentina. No solo compartían su buena conexión dentro del campo de juego, sino también fuera, en la habitación en la que solían concentrar juntos. Sin embargo, eso cambió poco después de la Copa América, cuando el delantero que en ese momento jugaba en el Barcelona tuvo que retirarse del fútbol por un problema cardiaco.

Ante la inminente llegada del Mundial, muchos fanáticos argentinos empezaron a preguntarse quién sería ahora el compañero de pieza de Messi. Después de muchas especulaciones vinculadas a Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María o Papu Gómez, los más íntimos del capitán, el periodista Gastón Edul reveló el misterio.

“Con nadie. Hace más de un año que se concentra solo”, respondió el periodista de la señal TyC Sports que habitualmente cubre a la Selección argentina.

Siendo 26 los citados por Lionel Escaloni parecería que otro jugador de la Selección Argentina va a estar solo durante su estadía en el Medio Oriente para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, Emiliano Martínez había revelado en el pasado que comparte su habitación con Marito, el utilero del plantel. Lo que deja un numero de 24 jugadores donde cada uno tiene su dupla.

Cómo será la concentración argentina en Qatar

“La Universidad de Qatar es muy linda pero no tiene lujos. Nosotros pusimos un requerimiento: estar tranquilos, tener las canchas en el mismo lugar de entrenamiento, evitar el tránsito y no tener que salir por la gran cantidad de gente”.

La Selección argentina se instalará esta madrugada en la Universidad de Doha, el campamento especialmente elegido en Qatar, y el que explicó las razones fue el preparador físico del cuerpo técnico Luis Martín. Dos claves que pueden darle una ventaja con respecto a otras selecciones que participen del Mundial.