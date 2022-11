Docentes privados esperan cobrar el bono de $60 mil

El secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Tucumán, Bernardo Beltrán, manifestó que los docentes del sector privados están alcanzados por el pago del bono de 60 mil pesos que el gobierno de la provincia le otorgó a los empleados estatales y por estos días está pagando la primera cuota de 25 mil pesos.

Beltrán indicó que son 9.000 los trabajadores que están esperando tener certeza sobre el cobro de esta suma, ya que de acuerdo a información que manejan, no está presupuestado por la Provincia y no estaría dispuesto a conceder las sumas necesarias a los colegios subvencionados. "El tema nos genera mucha inquietud porque no sabemos si el pago del bono saldrá vía Estado o del empleador", dijo el dirigente al móvil de Los Primeros TV.

Sostuvo que "acá está claro que al docente privado le corresponde cobrar el bono, ya que de acuerdo a la Ley de Educación, marca claramente que el Estado le fija el salario básico y demás emolumentos, y esto sería un emolumento adicional para el docente estatal y por lo tanto, también le corresponde al docente privado".