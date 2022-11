CABA: una familia necesitó $212.554 para ser de clase media

En el décimo mes del año, un grupo familiar necesitó $76.427 mensuales para no ser indigente y $138.657 para no ser caer bajo el umbral de la pobreza.

Una familia de cuatro integrantes que vive en la Ciudad de Buenos Aires necesitó disponer de entre $212.554 y $680.175 en octubre para ser considerada de clase media según los criterios de estratificación social de CABA. El umbral, de $6856 por día, subió 7,28% respecto de septiembre, por encima de la inflación del 6,3% que informó el INDEC.

En términos interanuales, los ingresos necesarios para alcanzar ese nivel socioeconómico aumentaron 88,21% en comparación con mismo mes del año pasado, tal como indica el informe titulado Costo de vida, Líneas de pobreza y Canastas de Consumo de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

Los cinco niveles socioeconómicos que contempla el informe

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En octubre, una familia necesitó $76.427 mensuales para no ser indigente.



En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). En el décimo mes del año, una familia necesitó $138.657 mensuales para no ser pobre.



No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Este rango contempla a quienes ganan entre $138.656 y $170.043 al mes.



Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $170.043 y $212.554.



Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $212.554, y $680.175 al mes.



Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos de $680.175 al mes.

En concreto, los ingresos necesarios de una pareja de clase media compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda en la que viven, con dos hijos varones de 9 y 6 años, se incrementaron en 2022 un 88,21%, según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad.

En materia de necesidades diarias, esa familia tipo necesitó al menos $6856 por día para alcanzar un nivel de consumo consecuente con el estrato medio. Para no caer en la pobreza, en tanto, se necesitaron al menos $138.656 al mes, mientras que quienes superan ese nivel, pero no mantienen ingresos por $170.043 mensuales, son considerados “sector medio frágil”.

Fuente: tn.com.ar