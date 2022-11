Lionel Scaloni sorprendió este miércoles por la tarde con una fuerte declaración de cara al Mundial de Qatar. El entrenador de la selección argentina develó su preocupación y contó que está preocupado por la evolución de los jugadores que llegaron lesionados desde sus clubes.

"Tenemos algunos problemitas. Tenemos algunos días para decidir el tema de la lista. Hoy no puedo decirte 100%, tenemos tiempo", disparó el DT tras el amistoso ante Emiratos Árabes.

"Hay varios que hoy quedaron afuera de la convocatoria porque no estaban bien, había un riesgo, con ellos vamos a ver", develó Scaloni, dando pistas. "Hay posibilidades de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien", completó su bomba el entrenador.

Jugadores tocados

Los que se quedaron afuera de la convocatoria del partido de este miércoles son "Cuti" Romero, Nicolás González, Paulo Dybala, "Papu" Gómez y Nicolás Tagliafico.

Luego, especificó un caso, que sin embargo no sería de riesgo: "No quisimos poner a Tagliafico, Acuña venía con un parón. Por eso en el segundo tiempo jugó Molina por izquierda". Por último, trasmitió tranquilidad: "Los que estaban bien han jugado y no hubo problemas".