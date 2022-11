Wanda Nara reveló por primera vez cuál fue el principal motivo por el que decidió separarse de Mauro Icardi. Lo que terminó desgastando la relación fueron los celos del futbolista cuando ella le manifestó sus deseos de volver a trabajar en la profesión que la apasiona porque, según él, “le quita atención a la familia”.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, la mediática hizo mención también al dolor que le generaron todos los dichos del padre de sus dos hijas cuando se corría el rumor del romance con L-Gante. “Me dolió más que la traición”, explicó haciendo referencia al Wandagate.

Wanda Nara habló de la infidelidad de Icardi con la China Suárez y reconoció que eso pudo perdonarlo. Pero, lo que no está dispuesta a aceptar es que él le impida trabajar y ser una mujer independiente. “Durante mucho tiempo solo cuidé a mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo”, admitió la empresaria.

Wanda Nara decidió priorizar sus deseos laborales

La mediática fue muy clara al determinar que su principal objetivo está en poder dedicarse a sus verdaderas pasiones. Nara contó que para ella la “independencia es fundamental” porque es “el camino hacia la libertad”. El punto de conflicto llegó ante el enojo de Icardi con sus sueños laborales: “No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Hace poco le expresé a Mauro mi deseo de volver al trabajo y no le gustó”, lanzó.

“Es raro que la mujer de un futbolista trabaje”, expresó Wanda, más allá de su rol como representante de Mauro Icardi. “En la Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir, me gusta mucho la televisión, también en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo”, detalló. Sobre sus proyectos a largo plazo, sumó: “Pero todo esto no significa descuidar a mis hijos. Mauro entrena solo dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”.

Además, en la charla con Vanity Fair contó que el padre de Francesca e Isabella intentó reconquistarla en varias oportunidades pero que ella no quiere dar el brazo a torcer y dejar sus sueños de lado. “Cada dos por tres lo intenta, el otro día vino a buscarme al aeropuerto con un coche lleno de flores, luego me llevó a cenar y me dijo: ‘No me rindo’. Pero yo sé que si nos volvemos a juntar, y en dos meses le cuento de una nueva oferta de trabajo, estaremos de nuevo en el mismo punto de partida”, remarcó.

Por último, hizo una reflexión vinculando a su mamá Nora Colosimo que, cuando era joven, también se vio afectada por los impedimentos de su esposo. “Mi mamá era actriz. Cuando conoció a mi papá renunció. Ahora en 2022 no puedo permitir que la historia se repita”, concluyó con certeza.

El dolor de Wanda cuando Icardi hizo el live de Instagram y la trató de “ridícula”

Wanda Nara también fue consultada en la entrevista por su supuesto romance con L-Gante y las declaraciones que dio Icardi en su Instagram mientras ella se encontraba en la Argentina trabajando y filmando el videoclip de “El último romántico”. “Ese chisme enfureció a Mauro, a pesar de que le expliqué que era todo una tontería”, confesó la mediática por las polémicas con el cantante de cumbia 420.

“Él estaba demasiado celoso de L-Gante”, dijo ella además de expresar que le causó mucho dolor cuando su exesposo la tildó de “tóxica” y “ridícula” por mostrarse muy cerca del músico. “Eso me dolió más que la traición”, lanzó Wanda con sinceridad para dejar en claro que los dichos de Icardi la lastimaron más que el engaño de él con la China Suárez.

Además, habló de la foto viral en la que parece estar dándole un beso al cantante en un boliche. “No me está besando, me está hablando. También se encontró la foto en la que se me ve de espaldas, y se ve que no hay beso ni nada”, expresó.