Uno de los grandes ausentes del Mundial de Qatar 2022 será Gerard Piqué. El seleccionador de España, Luis Enrique, no convocó al experimentado defensor, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y participante de las copas de Brasil 2014 y Rusia 2018. Lo contempló en la prelista de 55 hombres, aunque el ex Manchester United, quien colgó los botines, no superó el corte. Pero quien sí estará en el país del Golfo para inaugurar la gran cita del fútbol será su ex esposa, Shakira.

La cantante colombiana participará de la ceremonia artística de apertura el 20 de noviembre en el estadio Al-Bayt, tal como hiciera en 2006, 2010 y 2014, y tendrá la gran oportunidad de cantar ante los ojos del mundo futbolero el tema musical Monotonía que compuso para describir el fin de la relación con el ex Barcelona, que comenzó en el año en que el marcador central levantó la copa con su selección en tierras africanas.

Shakira, quien estará en el escenario principal junto a J Balvin, el grupo surcoreano BTS y Black Eyed Peas antes el partido entre Qatar y Ecuador, confirmó su presencia en el Mundial y no pasará desapercibida, ya que la separación de Piqué generó bastantes polémicas y tuvo como mediadora a la novia del futbolista, Clara Chía Martí.

Reflexiones de usuarios

El hecho de que la nacida en Barranquilla participe de su cuarta Copa del Mundo generó algunas burlas de los usuarios en las redes sociales, ya que la artista tendrá un Mundial más que su ex marido. “Cómo es la vida que Piqué se retira del fútbol y Shakira cantará en el Mundial. Se conocieron en Sudáfrica. Cómo es la vida, ¿no?”, comentaban algunos usuarios en Twitter.

Shakira y Piqué se conocieron en 2010 en Madrid, donde la cantante coincidió con el aquel entonces jugador del FC Barcelona, quien se encontraba con otros compañeros en un local bailable. Fue amor a primera vista, aseguran. Luego, la historia quedaría plasmada en la letra de la canción Me enamoré, que describe el momento en el que se conocieron.

La relación fue creciendo y ambos coincidieron en la Copa del Mundo que se jugó en Sudáfrica. La cantante fue parte del show, ya que cantó el tema oficial de la competición Waka-Waka y el futbolista integró el plantel campeón que lideraba Vicente del Bosque y que derrotó 1-0 a Holanda en la final con gol de Andrés Iniesta. Piqué le prometió que ganaría el título para verla en la ceremonia de cierre del certamen e invitarla a tomar una cerveza.

El amor se terminó y ambos llegaron a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha a cinco meses de la separación. A días del comienzo del Mundial y a 12 años de haberse conocido, Shakira y Piqué no coincidirán en un estadio de fútbol como ha pasado tiempo atrás.