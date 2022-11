El mediocampista argentino Giovani Lo Celso fue intervenido quirúrgicamente este lunes luego de haber sufrido el desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que lo dejó fuera del Mundial de Qatar.

La cirugía del ex Rosario Central se realizó en el Mehiläinen Neo Sports Hospital, un centro privado ubicado en Turku, Finlandia, y estuvo a cargo del doctor Lasse Lempainen.

Luego de la operación, el propio Lempainenquien realizó un posteo en sus redes sociales. Allí publicó una foto junto a Lo Celso y le dejó un mensaje de ánimo. “Volverás más fuerte que nunca”, escribió.

Este médico se especializa en el tratamiento de lesiones de las rodillas, los tobillos, los músculos y los tendones, con aproximadamente 350 procedimientos quirúrgicos al año. Entre otros, operó a los futbolistas del Barcelona Ronald Araujo y Ousmane Dembelé.

El mensaje de Lo Celso luego de sufrir la lesión que lo dejó sin Mundial



En los últimos días, Lo Celso había compartido un mensaje en el que expresaba el dolor por perderse el Mundial de Qatar.



“Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma”, publicó en un conmovedor mensaje.

Y agregó: “La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibido durante estos días. ¡Vamos Argentina!”.

Lionel Messi palpitó el Mundial de Qatar 2022: su deseo para el primer partido y quiénes son sus candidatos



El capitán argentino comparó al grupo actual con el de Brasil 2014. Analizó su futuro una vez que deje el fútbol y contó con crudeza las razones por las que no la pasó bien en su primer año en París.

Lionel Messi ya se sumó a los entrenamientos de la Selección argentina y está enfocado en el gran objetivo: el Mundial de Qatar 2022. El capitán y emblema de la Selección argentina sabe de la expectativa que genera el equipo que conduce Lionel Scaloni, pero prefiere ser cauto a la hora de hablar de lo que les espera en la gran cita.

“Estamos muy ilusionados, tenemos un grupo muy lindo que está con muchas ganas. Pensamos en ir poco a poco. Los grupos de un Mundial nunca son fáciles. Esperamos empezar de la mejor manera para afrontar todo lo que venga después, pero estamos con muchas ganas”, dijo el rosarino en una entrevista con la Conmebol.

Y, consultado sobre los favoritos al título, enumeró: “Hoy Brasil, Francia e Inglaterra están un poquito por encima del resto, pero el Mundial es tan difícil y tan complicado que puede pasar de todo”.

El grupo de la Selección argentina en Qatar: “Me recuerda al de 2014″



Messi se refirió al proceso que llevó a la conformación del plantel que afrontará el Mundial 2022: “Después de Rusia 2018, esa generación de jugadores con mucho tiempo en la Selección y tan criticada injustamente se fue. Vino la nueva generación con muy pocos partidos encima. La gente la apoyó y la tomó de otra maneea. Fue un volver a empezar”.

“Me recuerda al grupo del Mundial 2014. Todo el proceso estábamos de la misma manera, también en las dos Copa América. No tuvimos la suerte de ganar. Llegamos a la final y no nos pudimos consagrar. Ganar descomprime mucho, hace que trabajes de otra manera y que la gente te vea diferente”.

El recuerdo de la Copa América 2021



“Fue especial porque fue la que más deseaba después de tanto tiempo, la que más me costó, había tenido muchos golpes en el camino, había perdido muchas finales con la Selección. Había ganado todo en Barcelona a nivel personal y no había podido hacerlo con la Selección. Eso lo hace más especial porque era la que me faltaba”, admitió la Pulga sobre el torfeo conseguido tras ganarle la final a Brasil en el Maracaná.