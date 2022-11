Olmos pidió perdón por sus dichos sobre el Mundial y la inflación

Luego de la polémica que se generó al insinuar que bajar la inflación no iba a ser una prioridad en los próximos días porque está el mundial de fútbol, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, pidió disculpas y explicó que, en realidad, no quiso decir que iba “a estar un mes sin hacer nada”, sino que quería referirse a la importancia que tendría anímicamente en la población que la Selección Argentina salga campeona.

Marcha atrás: las justificaciones

Apenas unas horas después de la entrevista en la que deslizó ese comentario, que le valió las críticas de diferentes sectores de la política, la funcionaria nacional reconoció que “es evidente” no supo “expresar con claridad” su posición al respecto.

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane la Argentina”, fue lo que manifestó Olmos este domingo, cuando ingresaba al estudio de Canal 9 para participar del programa Opinión Pública, que conduce la periodista Romina Manguel.

Al respecto, la ministra admitió que dio una “respuesta a la pregunta” de la conductora “de un modo tal que lleva a la conclusión” de que, para ella, “es mejor ganar el Mundial” que controlar el aumento de precios, pero explicó que eso no es así.

“Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida: es muy importante que la Argentina gane el Mundial, por lo que significaría anímicamente para las y los argentinos, pero al afirmar que ese mes ‘no hará la diferencia’ en la lucha contra la inflación, no quise decir que estaremos un mes parados, mirando el Mundial, sin hacer nada para reducir los índices”, remarcó.

En este sentido, la funcionaria aclaró que para ella “no existe como ´opción” el no trabajar para alcanzar esa meta que, precisó, “es una tarea compleja a un plazo mucho más largo” que el de la competencia de fútbol, la cual consta solamente de “30 días, siete partidos”.

“Pero eso no significa que habrá pausas en ese trabajo de todo el Gobierno durante el Mundial. Es obvio que no lo dije con la claridad con la que lo pienso. En un mes, el ánimo de los habitantes puede recibir un gran estímulo si el equipo nacional gana el Mundial, y un mes de trabajo contra la inflación, tarea que no interrumpiremos por el Mundial, obviamente no alcanzará para solucionar el problema enorme que tenemos con la inflación”, reiteró.

Por último, Olmos resumió que “esas dos realidades” las presentó “confusamente” y, por esa razón, apareció diciendo que “prefiere el Mundial”. “Lamento haber generado tanta reacción negativa”, cerró.

Luego de esa entrevista, varios dirigentes cuestionario a la funcionaria. Uno de ellos fue el intendente de Córdoba y candidato a gobernador provincial, Martín Llaryora, quien tomó distancia de esa afirmación y sostuvo que él “seguirá trabajando más allá” de esta competencia.

“Todo el Gobierno tiene que estar encargado de bajar la inflación, cada uno tiene que tener su ámbito de responsabilidad”, afirmó el dirigente cercano a Juan Schiaretti en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN radio.

Fuente: Infobae