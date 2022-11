La ONG referente a nivel global en la lucha contra el acoso y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes mediante internet, realizó un importante estudio a lo largo y ancho del país, visibilizando el grado de vulnerabilidad a la que se ven expuestos los chicos y las chicas en el ecosistema de Internet. Los datos son realmente alarmantes, ya que muestran como resultado el efecto negativo que ocasionó la pandemia, también en materia digital.

"Estamos en condiciones de afirmar que un niño o niña, hoy en Argentina, obtiene su primer teléfono celular propio a los 9 años. A este dato significativo, debemos sumarle que en promedio “los NNyA pasan conectados 6 horas diarias en el entorno digital, a través de distintos dispositivos con conexión a internet”, indican desde Grooming Argentina.

Al respecto, el Dr. Hernán Navarro fundador de la ONG, señaló: “Considero que hoy los niños y las niñas se “emancipan digitalmente” en términos de responsabilidad, de sus padres y madres, a la corta de edad de los 9 años, conforme a estos datos.

"Asumimos que las plataformas digitales se convirtieron en espacios en los cuales niños, niñas y adolescentes se educan, se expresan y construyen relaciones. Pero aún es mucho lo que se desconoce sobre el delito de grooming, como una nueva modalidad de abuso sexual. Tal es así, que según pudo concluir este informe “1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en la Argentina desconocen qué es el delito de grooming”, continúa el informe.

El equipo de Investigación Forense de la ONG, se encargó de procesar y confeccionar una investigación cuanti-cualitativa para tener un diagnóstico preciso sobre el impacto del grooming, en la cual niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de todo el país fueron las principales fuentes de información, participando de manera voluntaria y anónima. Dicha información fue recopilada mediante encuestas entregadas por parte de los cientos de voluntarios y voluntarias de “Grooming Argentina” a los participantes en escuelas de gestión pública y privada en buena parte del país, donde posteriormente se procedió a brindar una exposición en materia de prevención y protección, en el marco de las propuestas de “Educación Digital” que la Organización lleva a cabo diariamente como política Institucional. Este trabajo nos permite responder distintos interrogantes, tales como: “cuál es el promedio de edad en el cual adquieren su primer teléfono celular; cuáles son las plataformas de juegos y/o redes sociales más utilizadas por los NNyA; si alguna vez tuvieron algún encuentro virtual con alguien desconocido; cómo es la dinámica propia del grooming; y sobre quiénes les solicitan contenido íntimo sexual”.

De esta forma, con la información obtenida en el período comprendido entre enero y noviembre de 2022, se han procesado un total de 5.557 encuestas en instituciones educativas públicas y privadas del país en niveles de enseñanza primaria y secundaria, en las cuales el 51% pertenecen a niñas y adolescentes mujeres y el 49% a niños y adolescentes varones. La muestra cumple con determinadas características, representando de esta manera, una porción significativa de la población de NNyA a los fines de la realización del presente trabajo de investigación.

Cabe destacar que según una proyección estimativa del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) respecto al último censo realizado este año, nuestro país cuenta con aproximadamente 6.526.792 niños, niñas y adolescentes que se ubican dentro de un rango etario que va desde los 9 hasta los 17 años de edad.

Aplicaciones más utilizadas por los NNyA:

“8 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años poseen y frecuentan al menos 3 redes sociales con mayor preferencia”.

En lo que respecta al relevamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (desde ahora en adelante TICs), incluyendo redes sociales y juegos en línea, observamos que las principales escogidas por las y los adolescentes fueron:

Interconectividad con desconocidos:

“6 de cada 10 NNyA hablan con alguien desconocido” *este dato se mantiene en los mismos porcentajes, respecto de la última medición que la Institución llevó a cabo en el informe correspondiente al período 2020/2021.

El 62% de los niños, niñas y adolescentes que utilizan juegos en red, han hablado con personas desconocidas ya sea a través de juegos online o posteriormente mediante distintas plataformas, como redes sociales.

Los resultados indican que Tucumán se encuentra en el cuarto lugar con mayor porcentaje de interconexión con desconocidos, con un 59,4% de niños, niñas o adolescentes que ha hablado con desconocidos

Los índices más altos se registraron en:

Noviazgos a través de juegos online y redes sociales

Según el informe las plataformas de juegos online tienen una migración significativa y del accionar por parte de los delincuentes sexuales, que tuvo una fuerte preponderancia en la pandemia. Bajo presiones psicológicas y diferentes mecanismos de manipulación, el pedófilo emplea estrategias mediante preguntas tales como: “¿por qué no me envías una foto, significa que no soy el amor de tu vida? o expresiones tales como: “si no me mandas un video quiere decir que no me amas más”.

“1 de cada 3 NNyA recibieron propuestas de noviazgo por parte de desconocidos a través de medios digitales” *bajo la pregunta de “¿querés ser mi novia/o?” principalmente en las plataformas de Roblox y Among Us.

“2 de cada 3 conversaciones con desconocidos en juegos online, migran a otras plataformas de redes sociales como WhatsApp e Instagram, en ese orden respectivamente”.

“1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que 2 de cada 3 son niñas y adolescentes mujeres”.

“En 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos, los NNyA reciben propuestas de noviazgo”.

Solicitudes de material de índole sexual:

“A 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes les han solicitado imágenes en contexto de desnudez y/o semidesnudez través de Internet”. * frecuentemente bajo los términos de PACKS y/o NUDES.

“2 de cada 3 conversaciones entre NNyA y desconocidos son sexualizadas”.

“1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que 2 de cada 3 son niñas y adolescentes mujeres”.

Los índices más altos se registraron en las siguientes provincias:

Jujuy

39,7%

Neuquén

35,5%

San Luis

30,3%

Entre Ríos

28,3%

Río Negro

25,3%

Santiago del Estero

24%

Provincia de Buenos Aires

21,6%

Mendoza

21%

Buenos Aires

21,6%

Tucumán

20,4%

Córdoba

19,1%

Chaco

14%

Tierra del Fuego

10%

“De la totalidad de las solicitudes recibidas, el 70% fueron solicitadas por parte de personas desconocidas”.

“En el 30% de los casos, el groomer se encuentra vinculado con la víctima”.