Santiago del Estero: buscan a una joven de 18 años

Personal de la División Búsqueda de Personas solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de una joven, de 18 años, domiciliada en el barrio San Germés.

La mujer identificada como María Florencia Mignone fue vista por última vez alrededor de las 8 horas de la mañana de este lunes 14 de noviembre, saliendo de su domicilio, desconociéndose desde entonces su paradero.

La misma padece de una patología psiquiátrica.

Responde a la siguiente filiación: estatura 1,70 metros, cuerpo robusto, cutis trigueño, cabello corto con rulos, ojos color marrón, sin señas particulares. Vestía en la oportunidad pantalón de color negro, zapatillas color azul y campera blanca con rojo.

Cualquier información de utilidad, se pide a la ciudadanía comunicarla a la dependencia policial más cercana a su domicilio o al teléfono de la División Búsqueda de Personas 3854 971621.

Más información

Furor por la compra de pasajes de tren

"No hay nada, no queda ni uno solo”, se lamentó Karina Chaparro, que intentó, sin éxito, sacar un pasaje hacia Córdoba para pasar las Fiestas con sus hermanas. Como ella, muchas personas se volteaban resignadas luego de hablar con el empleado de la boletería de larga distancia de la Estación Retiro, al no conseguir un boleto de tren a precios económicos para los distintos destinos turísticos del país que este sábado, a partir de las 6, salieron a la venta. Por la tarde, la oferta ya era muy reducida: los tickets hacia Tucumán estaban agotados hasta marzo y hacia Córdoba, hasta febrero, mientras que hacia Rosario todavía se podían conseguir. En total, la venta en unas 11 horas fue de casi 50.000 boletos.

“Una lastima, me enteré esta mañana, pero la disponibilidad no duró ni un día. Solo unas horas. Es la primera vez que pruebo con el tren de larga distancia. En la boletería me dijeron que hasta febrero no queda nada”, señaló Chaparro, que vive en Quilmes.

Trenes Argentinos anunció el jueves pasado que desde el sábado a partir de las 6 se podían comprar los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano (diciembre, enero, febrero y marzo). Con acampes en las terminales de Retiro y Constitución días antes de que los tickets salieran a la venta, las personas quisieron aprovechar los bajos precios, y la disponibilidad de pasajes mermó considerablemente, principalmente para los primeros meses del verano.

Hasta el sábado a la tarde, se había vendido un 77% del total de los tickets desde Retiro hasta Córdoba, un 82% de los boletos desde la misma terminal hasta Tucumán y un 10% de los viajes disponibles a Rosario.

Claudia Heredia es empleada doméstica y pudo conseguir un pasaje para marzo para visitar a su familia en La Banda, Santiago del Estero. “Me vine enseguida cuando vi en el noticiero las filas que había para comprar un boleto. No lo dudé, en ómnibus es imposible viajar, es muy caro para mí. Hoy en día no alcanza para nada la plata, vas al supermercado y con $1000 no hacés nada. Si no viajo en tren, no puedo ir”, explicó Heredia, que comentó a este medio que viajará con su hijo menor de 6 años.

Y sumó: “Vine a principio de año a consultar pero me dijeron que lo vendían de forma online. Yo no entiendo mucho y es muy complicado para mí sacar un pasaje por ahí. Por eso vine presencial”.

Samuel Díaz vive desde hace 10 meses en el sur del conurbano bonaerense. Trabaja en una fábrica y quiere volver para las Fiestas a su Santiago del Estero natal. “Estamos paseando y vinimos a probar suerte”, precisó. Sin embargo, se sinceró: “No creo que consigamos boletos”.

Pablo y Carla pudieron adquirir sus pasajes para viajar a Córdoba en los feriados de Carnaval, a mediados de febrero. “Vinimos hace media hora y todo bárbaro, lo resolvimos en un ratito”, comentó Pablo a LA NACIÓN. Con la experiencia de haber utilizado el tren como medio de transporte de larga distancia en otras ocasiones, el proceso de compra para ellos fue expeditivo. “Viaje a Mar Del Plata, Rosario, y Córdoba, siempre sin problemas”, precisó Carla, oriunda de Vicente López.

Agustina, de 26 años, estaba formada en la fila para comprar boletos. Su objetivo: conseguir pasajes hacia Mar del Plata para viajar el fin de semana largo del 8 de diciembre con su pareja. Si bien explicó que es la primera vez que utiliza este medio de transporte y que lo hace “por la experiencia”, aseguró que miró los precios de los ómnibus, pero que se decidió por el tren porque “es mucho más barato”. De hecho, el valor de un pasaje en ómnibus hacia ese destino arranca desde los $7000.

Según especificó, vino para consultar los precios, dado que los pasajes hacia Mar del Plata estarán disponibles en boletería y en la web a partir del sábado próximo. “Lo voy a sacar desde la web y si no puedo tendré que venir para acá”, comentó.

“Queremos viajar dos días por la experiencia”, dijo Ana, de 34 años, que estaba formada para comprar boletos en la terminal de Retiro con su hija de 9. El destino que eligieron es Rosario. “La página [web] no es muy intuitiva. Te hace lío si querés comprar un pasaje ida y vuelta. Es medio confuso. Por eso vinimos directo para comprarlos de manera presencial”, explicó. Y agregó que su idea es hacer el trayecto durante febrero.