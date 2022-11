El fiscal rechazó los planteos de nulidad que presentaron en su contra. "El alegato se sostiene, no hay nada que replicar", agregó. Seguí EN VIVO

El fiscal federal Diego Luciani volvió a hablar hoy en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner. En el inicio de su exposición, Luciani rechazó el pedido de nulidad de las defensas de los acusados y dijo que “el alegato se sostiene por sí mismo”.

“No tenemos nada que replicar, nada que contestar”, aseguró el funcionario judicial y así despegó la duda de si iba a habilitar esa etapa del proceso. Tal como adelantó ayer Infobae, Luciani dijo que no usará esa etapa por lo que se acelera la fecha del veredicto que deberá fijar el Tribunal Oral Federal 2. Previamente los 13 acusados tendrán la posibilidad de hacer sus últimas palabras.

“No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una replica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Aquí no hay argumentos jurídicos novedosos o que en nuestros alegatos no se hayan discutido. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, dijo Luciani al comienzo de su exposición ante el Tribunal Oral y las defensas.

El fiscal explicó que durante sus alegatos, que se extendieron en nueve audiencias durante tres tres meses, habló más de 70 horas.

El juicio

La cuenta regresiva para el único juicio que la vicepresidenta tiene en desarrollo por presunta corrupción, transita sus horas finales.

Antes de Luciani hablaron los representantes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que jugó a favor de la vicepresidenta en el último tramo del juicio retirándose de la querella.

Los planteos de nulidad, se fundaron -a criterio de los imputados- en la introducción de prueba nueva por parte del Ministerio Público Fiscal para formular los pedidos de condena. Criticaron en esta instancia el uso de los mensajes analizados del celular de José López, dispositivo que fue secuestrado cuando buscó ocultar bolsos con nueve millones de dólares en junio de 2016.

Uno de los aspectos más criticados por las defensas, fue lo que el fiscal denominó el “plan limpiar todo OK” en base al cual explicó cómo el gobierno de Cristina Kirchner contribuyó al cierre de Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro Báez, en diciembre de 2015.

La imputación para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue corroborada durante las más de 600 horas de debate oral. Por ese motivo para la vicepresidenta y para su ex socio comercial, solicitó una pena de doce años de prisión. A Cristina Kirchner la encontraron responsable de haber sido jefa de la asociación ilícita y de posibilitar a través de dicha organización delictual, una administración fraudulenta.