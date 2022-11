La pérdida de pigmentación del cabello no solo está relacionada con el envejecimiento. De hecho, en algunas personas se presenta en edad temprana.

Las canas son uno de los signos más visibles del envejecimiento, aunque el correr de los años no sea su única causa ya que las situaciones estresantes y la genética también tienen incidencia en su aparición.



Si bien hasta cierto punto los estados de tensión continuados pueden acelerar el proceso, de acuerdo con los expertos de Harvard, nuestro pelo no se vuelve gris debido al estrés. Según explica Robert H. Shmerling, miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard y editor senior de la Harvard Health Publishing, después de los 35 años es absolutamente normal que el cabello empiece a tornarse más gris.

Este proceso se debe a que, a medida que envejecen, los folículos pilosos, van produciendo cabello con menos color, así que el nuevo cabello que va naciendo, lo hace cada vez más blanco.

La gran mayoría de las personas con canas tienen canas relacionadas con la edad. Sin embargo, a veces el cabello canoso indica una enfermedad, especialmente si ocurre a una edad particularmente temprana

“El cabello en realidad no se ‘vuelve’ gris en absoluto. Una vez que un folículo piloso produce cabello, se fija el color. Si un solo mechón de cabello comienza siendo castaño (o rojo, negro o rubio), nunca cambiará de color (a menos que te tiñas el cabello). Los folículos pilosos producen menos color a medida que envejecen, por lo que cuando el cabello pasa por su ciclo natural de teñirse y regenerarse, es más probable que crezcan canas después de los 35 años”, aseveró.

Según advirtió el experto, “si bien estar bajo estrés no puede cambiar el color de los mechones de cabello individuales, sí puede desencadenar una condición común llamada efluvio telógeno, que hace que el cabello se caiga tres veces más rápido de lo normal. El cabello vuelve a crecer, por lo que la condición no causa calvicie. Pero si eres de mediana edad y tu cabello se cae y se regenera más rápido debido al estrés, es posible que el cabello que crece sea gris en lugar de su color original”.

Un estudio de ratones de 2020 demostró cómo el estrés puede hacer que su pelaje se vuelva gris bajo estrés. No está claro si esto se aplica a los humanos y con qué frecuencia juega un papel en el envejecimiento del cabello.

La gran mayoría de las personas con canas tienen canas relacionadas con la edad. Sin embargo, a veces el cabello canoso indica una enfermedad, especialmente si ocurre a una edad particularmente temprana. En última instancia, cuándo y qué tan completamente nuestro cabello se vuelve gris está influenciado principalmente por los genes que heredamos de nuestros padres.

“Aunque el estrés puede desempeñar un papel en el proceso, sería más útil mirar a las generaciones pasadas en lugar de los niveles de estrés”, concluyó el experto.

Por tanto, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestro pelo y tratarlo bien para que caiga lo que tenga que caer cada temporada y no más, y retrasar, aunque sea un poco, la aparición de las canas si es lo que queremos. No obstante, el cabello gris es natural y no hay nada de negativo en ello ni en lucirlo a cualquier edad.