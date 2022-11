Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca crear conciencia sobre su impacto en la salud de las personas e informar acerca de su prevención, diagnóstico y manejo.

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto. La insulina es una hormona que produce el páncreas y ayuda a que la glucosa de los alimentos entre a las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce lo suficiente o no produce nada, y la glucosa queda en la sangre y no llega a las células.





Diabetes: ¿Cuáles son sus causas?



Existen dos tipos de diabetes que tienen orígenes distintos:

Diabetes tipo 1

El sistema inmunitario, que combate las infecciones, ataca y destruye las células del páncreas que son las que producen la insulina. La diabetes tipo 1 es causada por genes y factores ambientales, como los virus.

Diabetes tipo 2

El estilo de vida y los genes.

Sobrepeso y obesidad.

Falta de actividad física.



Consecuencias de la diabetes

Problemas visuales.

Facilidad de desarrollar úlceras e infecciones.

Aumento de la presión arterial y el colesterol.

Mayores probabilidades de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Problemas de digestión.

Daño en los riñones.

La diabetes aumenta el riesgo de demencia y enfermedades óseas.

¿Cómo prevenirla?

Llevar una dieta saludable.

Realizar actividad física regularmente.

Mantener un peso corporal acorde a cada uno.

Evitar el consumo de tabaco, azúcares y grasas en exceso.

1 de cada 11 argentinos la tiene



Los epidemiólogos calculan que para el 2045, 783 millones de personas en el mundo vivirán con una patología que, irónicamente, es prevenible y tratable.

Pero ¿por qué dedicar una fecha a difundir una enfermedad? La respuesta es que afecta a muchísimas personas: según datos recientes de la federación internacional de diabetes (IDF), 537 millones de adultos en todo el planeta tiene diabetes mellitus,. ([1]) Como se trata de una situación de salud que evoluciona de forma silenciosa durante años, sin generar síntomas notables, se calcula que casi la mitad de quienes ya la padecen aún no lo saben. Y, lo más complejo, es que estas cifras van en aumento: los epidemiólogos calculan que para el 2045, 783 millones de personas vivirán con una patología que, irónicamente, es prevenible y tratable.

La Argentina no está a resguardo de este fenómeno global: según los datos publicados en la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada por el Ministerio de Salud, 1 de cada 11 Argentinos tiene glucemia elevada o Diabetes tipo 2 ([2]) y de estos, aproximadamente, el 40% tienen asociadas enfermedad cardiovascular y/o renal.

"Sabemos por numerosos estudios poblacionales que la incidencia de la diabetes está creciendo en el mundo y también en Argentina", explica la doctora Carla Musso, endocrinóloga y coordinadora de la sección Diabetes en la Fundación Favaloro. "La última encuesta hecha en 2018 por las autoridades de salud, concluyó que el 12,7% de todas las personas de más de 20 años informan tener diabetes. Si recordamos que el porcentaje de afectados va aumentando con el paso de la vida, nos encontramos con que 1 de cada cinco mayores de 65 años (20%), o más, tiene diabetes".

Para completar este complejo panorama epidemiológico, Musso recuerda que "también estamos viendo con mayor asiduidad en los consultorios, casos de chicos y de adolescentes con diabetes tipo 2, algo que no era común hasta hace unos pocos años". La razón de este fenómeno es que, en dicho grupo etario, por diversas cuestiones sociales, están creciendo las tasas de sobrepeso, obesidad y sedentarismo, todos factores que se asocian directamente con un aumento de la incidencia de diabetes".

Diabetes, llegar tarde





Otro fenómeno que caracteriza hoy a esta patología es que muchas personas conocen su diagnóstico en forma tardía. "Cuando se enteran, a veces por casualidad, por ejemplo, tras un examen preocupacional o de rutina, pueden ser asintomáticos o tener síntomas leves, tener problemas cardiovasculares, una retinopatía significativa, nefropatía u otras complicaciones en curso", advierte Aranguren. Y recuerda que hay estudios hechos en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes, que comprueban que entre un 20% y 25 % de dichos casos ya posee algún grado de enfermedad renal. Algo similar ocurre con la retinopatía", es por eso que resulta crucial la búsqueda activa de la enfermedad en población de alto riesgo.

Entre las dos "consecuencias" principales asociadas al avance de la enfermedad sin el control adecuado figura el hecho de que facilita la aparición de enfermedades cardiovasculares (ECV) y renales. Por eso la experta de la Fundación Favaloro advierte que “entre las personas con diabetes, la primera causa de muerte es la ECV y la Diabetes Mellitus continúa siendo la principal causa de ingreso a diálisis crónica en Argentina y Latinoamérica”. ([3]) ([4])

Por otra parte, se considera que la diabetes es ya la segunda causa de discapacidad general. "Esto, en parte ocurre, por la gran cantidad de pacientes que terminan en diálisis por falla renal, con amputaciones en alguna extremidad inferior o desarrollando una retinopatía que les podrá provocar ceguera", asegura Aranguren, quién también es directora de la Diplomatura en Riesgo Cardiometabólico y Renal en Diabetes de la UCES.

Causas del aumento de casos de diabetes



Nuestro país no está al margen del fenómeno global que muestra una paulatina y constante alza en la prevalencia de esta enfermedad: en la mayoría de los países la DM2 se presenta como "epidemia" y las causas del incremento de casos están relacionadas con tres principales puntos:

El aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad (situaciones que se ven favorecidos por la mala alimentación),

El sedentarismo y la falta de actividad física.

El fenómeno demográfico del crecimiento y envejecimiento de la población.



En resumen, diversas circunstancias sociales, económicas y culturales que se combinan para encuadrar hoy a la DM2 como una enfermedad con alto impacto y con un peso creciente sobre la salud pública, situación que tiende a empeorar.