Hace exactamente un mes, el 13 de octubre, el Gobierno puso en marcha el llamado dólar Qatar, que encareció aún más los consumos con tarjeta de crédito y débito en moneda extranjera en caso de que superen los US$300. Este nuevo dólar se consolida como una de las principales alternativas que tiene el Gobierno para poder contener la sangría de divisas del Banco Central, que en este mes vendió más de US$700 millones.

A un mes de su comienzo, el dólar Qatar ya subió $20 y es probable que para fin de año siga aumentando, si se tiene en cuenta que su cotización está atada al comportamiento del dólar oficial.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar oficial terminaría el año a $172, es decir, $5 más que su valor actual.

Bajo ese parámetro, el dólar Qatar cerraría el 2022 a $344, lo que representaría una suba de $10 para lo que resta del año. Las proyecciones tampoco son las mejores para el primer mes del 2023, ya que según el REM, en enero el oficial llegaría a $182 y el dólar Qatar avanzaría hacia los $364.

Lo cierto es que desde hace un mes a esta parte, la implementación del dólar Qatar dejó entrever ciertas consecuencias. Por ejemplo, desde que el oficialismo anunció la medida, el uso de los saldos financiados registró una reducción de casi el 20% en la comparación con el mes anterior. Así se desprende de un informe que realizó First Capital Group.

“Las limitaciones al uso de la tarjeta para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio a utilizar han actuado como un poderoso freno al uso del plástico en el exterior y los valores de la cartera se encuentran muy por debajo de los saldos que alcanzaban antes de la pandemia”, indica el estudio, al que tuvo acceso TN.

Pero en el Gobierno defienden la incorporación de la normativa y sostiene que no tiene fecha de vencimiento. Carlos Castagneto, jefe de la AFIP, explicó a TN que el dólar Qatar “vino para quedarse” y será una de las principales herramientas para frenar la salida de dólares. “Esto no vino como el dólar soja por un mes. Esto va a quedar. Yo no tengo en mente cambiar la resolución”, dijo Castagneto.

Rige el nuevo dólar para turistas extranjeros





Además del dólar Qatar, el Ejecutivo también puso en marcha el viernes 4 de noviembre el sistema por el que se busca captar las divisas que los turistas extranjeros obtienen a través del mercado informal. Lo hizo mediante la comunicación A7630, aprobada por el directorio de la autoridad monetaria este jueves.

Como había adelantado TN, el objetivo es alcanzar una mayor formalización del sector, lograr que el Estado tenga mayor nivel de control de la facturación y mejorar el impacto sobre la recaudación fiscal. Además, se proyecta que habrá un efecto para reducir la brecha cambiaria y se espera que también se incremente la cantidad de turistas que lleguen a la Argentina.

Por eso, el Banco Central oficializó la norma para que los turistas extranjeros puedan acceder al dólar MEP para todos los pagos que se realicen con tarjeta de débito y crédito en los gastos en el país -ya sean en hoteles, restaurantes, paseos- y la venta de paquetes que se realicen a través de este mecanismo.

La medida apunta a que los turistas que visiten la Argentina y hagan gastos con tarjeta podrán acceder al tipo de cambio del dólar MEP.

Hasta ahora, esas operaciones se regían por el tipo de cambio oficial (dólar minorista, Banco Nación, punta vendedora), que se ubica en $164. Eso hizo que muchos turistas optaran por cambiar sus divisas en el mercado blue, por lo que obtenían mucho más pesos por dólar ingresado.

El incentivo a operar con tarjetas con la cotización del MEP apunta a evitar que los visitantes vayan al dólar blue y se formalice la operatoria. A la vez, con mayor oferta en el dólar MEP (operación de compra-venta de bonos) la apuesta oficial es quitarle presión a la brecha con el dólar oficial, que este jueves volvió a ubicarse por debajo del 80%.

El cambio lo harán las tarjeteras, que podrán cobrar una comisión por la operación. El turista verá reflejado su gasto en la tarjeta en su moneda, mientras el operador turístico argentino recibirá pesos por la transacción.

Fuente: TN