Según el presidente, su Gobierno creó 1.300.000 empleos

La organización Barrios de Pie clausuró este domingo en la ex Esma su Encuentro Nacional de delegados y militantes de todo el país con un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien destacó que el Gobierno creó 1.300.000 empleos y llamó a generar "más trabajo formal".

"Me hubiera encantado poder acompañarlos, pero no estoy en Buenos Aires. Así que preferí no estar ausente de este encuentro y dejarles este mensaje. Es un mensaje donde en primer lugar les agradezco el compromiso, el acompañamiento", expresó Fernández a través de un video que se emitió durante el cierre del encuentro.

El jefe de Estado señaló que se vivieron "años muy difíciles en Argentina y en el mundo", y afirmó: "Vamos a ser un Gobierno que en sus dos primeros años soportó una pandemia y en sus segundos dos años soportó una guerra que puso en crisis el sistema energético del mundo y la seguridad alimentaria".

En esa línea, recordó que el Frente de Todos nació "con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen", y a "prestarle atención a los que están más afectados por la realidad".

"Esto que dije el mismo día que asumí: 'Primero los últimos'. Los que más necesitan son de los que primero debemos ocuparnos", aseguró el primer mandatario, y destacó "el trabajo de Barrios de Pie, del querido Chuki (Daniel Menéndez)".

El jefe de Estado dijo valorar "todo ese esfuerzo", así como "el compromiso político" con el Gobierno y prometió "ir poco a poco levantando cabeza".

Generación de empleos, según el presidente

Finalmente, el Presidente señaló: "Hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo", pero advirtió que "hay que crear más trabajo y hay que crear más trabajo formal para que todos los trabajadores en la Argentina puedan disfrutar de los derechos que la legislación argentina reconoce a los que trabajan".