Se casaron Jorge Macri y María Belén Ludueña

María Belén Ludueña y Jorge Macri se casaron en un gran evento en La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La conductora de la primera edición del noticiero de América y el exintendente de Vicente López, que se conocieron en un programa de televisión, dieron el sí alrededor de las 19 horas del sábado en una íntima y emotiva ceremonia.

“Soy muy feliz al lado tuyo”, manifestó la también abogada entre lágrimas, visiblemente emocionada.

“El 8 de agosto del 2018, me acuerdo que me pediste que sea tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. Esas líneas no sé por qué se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, sentí en ese momento que te había encontrado”, recordó la conductora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Macri (@jorgemacri)

“Te juro que estoy tan feliz porque me diste tranquilidad, me diste paz, me diste amor. Me integraste a tu familia”, continuó Belén, que eligió un exclusivo diseño de Fabián Zitta. Y sentenció: “Te amo Jorge”.

"Lograste algo que a mí todavía no me había pasado en un amor. Lo más difícil es que los sueños sean los mismos. Nosotros logramos construir un sueño común", expresó Jorge por su parte.

Y agregó: "Prometo dar todo para que este amor, este proyecto nuestro dure toda la vida. Prometo estar a tu lado a cada paso y saber pedir que estés al lado mío. Te amo profunda y alegremente. Te amo simple y complejamente. Te amo hoy y te amo para siempre".

Luego de los votos, a las 20 horas la pareja recibió más invitados en el restaurante de La Rural, ubicado al lado del lugar donde se hizo la ceremonia.

Entre los invitados se encontraron el ex presidente Mauricio Macri y su mujer Juliana Awada; la Presidente del PRO Nacional, Patricia Bullrich; el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

También los Diputados Nacionales, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Waldo Wolf, Gerardo Millman y María Sotolano; entre otros.

Además, fueron invitadas muchas personalidades como Mirtha Legrand, Carolina Pampita Ardohain, Flavia Palmiero, Viviana Canosa, Yanina Latorre, Pia Shaw, Flor de la Ve. Guillermo Andino, Luis Novaresio , Baby Etchecopar, Paulo Vilouta y Toti Pasman se suman al extenso listado de celebrities.

La fiesta y el menú para los invitados

La modalidad de la fiesta fue muy relajada, con muy pocas mesas para que los invitados puedan moverse de un lado al otro sin quedarse estáticos en un sólo lugar.

Para la decoración la pareja eligió un estilo moderno. Llenaron el lugar de flores y de pantallas.

El menú que disfrutaron los invitados fue muy exclusivo.

Para la recepción eligieron bocaditos fríos, calientes, mesa mediterránea y puesto criollo. Hubo varias opciones para el plato principal. Thai green curry de langostinos con arroz basmati, pickles de pepino, albahaca, jengibre y lima fue una de las opciones que eligió la pareja para agasajar a los invitados.

Bifecitos de lomo con alioli de Dijon, papas crocantes, tomate de siete maneras y gremolata de maíz fue otra de las opciones. Además se sumaron platos aptos para celíacos y vegetarianos.

El postre fue Morena de maracuyá, tiradito de piña y sorbete de mango.