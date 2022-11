Rocío Oliva reveló que visitó la tumba de Maradona

La expareja del astro admitió haberle dado el último adiós a pesar de no estar autorizada a ingresar al cementerio en el que descansan sus restos

Como ocurre cada noche de sábado, Mirtha Legrand preside la mesa más famosa de la televisión argentina y presenta un jugoso menú de debates y anécdotas con invitados de lujo. En esta oportunidad, el programa que se emite por la pantalla de El Trece recibió al senador por Córdoba Luis Juez, al periodista de espectáculos Ángel De Brito, a la diputada nacional Amalia Granata, a la futbolista Rocío Oliva, a la periodista y escritora Silvia Mercado y a Pilar Rahola, analista española especializada en prensa, radio y televisión.

Oliva, quien estuvo siete años en pareja con Diego Maradona, fue consultada por su vínculo con el astro a partir del recuerdo de su muerte, de la que el próximo 25 de noviembre se cumplirán dos años. Después de recordar el caótico funeral popular en la Casa Rosada, la futbolista recordó que no había podido ingresar al velatorio aunque reconoció que había tenido un momento de intimidad para darle su último adiós.

Estuvo presente

“Yo fui al cementerio aunque no podía entrar”, reveló la estudiante de periodismo deportivo, y contó por primera vez su visita al sitio privado donde descansan los restos del Diez junto a los de sus padres, Don Diego y Doña Tota. Primero, aclaró que para visitar la tumba del astro hay que tener una autorización firmada por los herederos, que a ella no le otorgaron. Pero que al ser vecina, se le abrió una posibilidad para ingresar al predio.

“Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado”, señaló la vecina de la localidad de Bella Vista. Y contó que cuando la muerte del futbolista todavía era reciente prefería no ir, porque había mucha seguridad y muchos ojos puestos en ella. Pero a medida que pasó el tiempo, y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, se animó. “Vení conmigo, como para ver a mis familiares y le dejás unas flores a Diego”, le sugirieron. Y de esa manera pudo ingresar para tener un instante a solas con su expareja.

Despedida con amor

“¿Qué te pasó cuando estuviste ahí?”, le preguntó Ángel de Brito. “Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie”, admitió Rocío. “Tuve mi despedida que no había podido tener. Pero una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él”, agregó emocionada.

Su semblante cambió cuando Mirtha le preguntó si Diego le había propuesto casamiento. “Sí”, respondió con una sonrisa, y recordó el compromiso celebrado en Italia al año de novios ante una multitud. Y respecto a los motivos de la separación, señaló. “Imagino que por una cuestión de edad. Yo quería hacer muchas cosas, entre ellas la televisión y eso no iba con él”, afirmó respecto a Diego, que le llevaba treinta años.

Finalmente, y luego de una pregunta de Pilar Rahola, respondió de manera terminante haberse enamorado de la persona por sobre el personaje. “Yo no lo vi jugar y a mi alrededor no había algo maradoniano, sino todo lo contrario. Los caminos de la vida nos unieron”, cerró la mujer, que actualmente lleva adelante un emprendimiento de fútbol femenino orientado a las más pequeñas, con tres sedes en el país y la pretensión de expandirse hacia los Estados Unidos.