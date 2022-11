Luciani vuelve a hablar contra CFK y se define el veredicto

El fiscal federal Diego Luciani volverá a hablar mañana en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Será para responder los planteos de nulidad que hicieron algunas defensas. Es un etapa técnica que llevará una sola audiencia pero es el comienzo del tramo final del proceso previo al veredicto que será antes de fin de año.

Después de tres meses, a fines de octubre terminaron los alegatos en el juicio. Fue la etapa en la que la Fiscalía pidió condena para los 13 acusados al entender que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se cometieron irregularidades en las 51 obras públicas viales que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz. Las defensas rechazaron las imputaciones y pidieron las absoluciones.

En los alegatos de las defensas algunos abogados plantearon nulidades. Eso tiene que ser contestado por los acusadores y ocurrirá en la audiencia de mañana que comenzará a las 9.30. Primero serán los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) -tienen que responder solo una de las nulidades- y luego los fiscales Luciani y Sergio Mola.

Una de las nulidades planteadas es el uso de los mensajes de whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que se le secuestró cuando fue detenido en junio de 2016 con los bolsos con nueve millones de dólares. La Fiscalía planteó que a través de esos mensajes se reveló lo que llamaron “plan limpiar todo” para beneficiar a Báez los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner en 2015.

Otra objeción es sobre el uso del procesamiento del propio López en la causa de los cuadernos de la corrupción donde declaró como arrepentido. Otras nulidades son por las escuchas telefónicas a Báez y cuestiones más técnicas.

Cristina intentó sin éxito que el fiscal no volviera a hacer uso de la palabra

La vice, que debido al viaje al G20 de Alberto Fernández ejerce durante estos días la titularidad del Poder Ejecutivo, intentó que Luciani no vuelva a tener en este proceso algún tipo de centralidad que le permita volver a captar la atención de la sociedad como ocurrió durante los días del alegato.

Luciani y su adjunto, Sergio Mola, causaron estrépito en la opinión pública informada, la clase política y económica, en aquellos días en los que enumeró las pruebas que según él existían en contra de la vice y del resto de los imputados.

Tras terminar los alegatos de las defensas, los abogados de casi todos los involucrados en esta caso le solicitaron a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que el fiscal no vuelva a exponer en las audiencias. Como si siguieran una estrategia conjunta, coincidieron en ese pedido a pesar de que las normas procesales le permiten al Ministerio Público Fiscal replicar argumentos que puedan haber puesto en crisis a su alegato, al mismo tiempo de que tiene la posibilidad de contestar posibles nulidades que hayan sido solicitadas por las defensas.

Los jueces del TOF 2 desoyeron a los abogados de las partes sobre este punto en particular. La acusada Kirchner, entonces, en un día además en el que estará ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo debido al viaje al G20 de Alberto Fernández, fracasó en su plan para evitar una nueva exposición de Luciani y de su adjunto Mola. Si no hubiera sido por nulidades que planteó el defensor de Lázaro Báez, Juan Villanueva, Luciani quizás efectivamente no hablaría de nuevo en el juicio. Pero el defensor del ex constructor, socio comercial de los Kirchner, formalizó varias nulidades que el fiscal rechazará con argumentos.

El plan de la vice incluyó armar un gran acto en el estadio Único de La Plata. Después del intento de magnicidio en su contra, al que vinculó en su momento con el alegato de Luciani, volverá a dar un discurso frente a decenas de miles de militantes. Será el miércoles próximo, fecha en la que se celebra el Día de la Militancia.

Podrá entonces allí responder una vez más a las acusaciones del fiscal que es hoy su gran pesadilla judicial.

A las acusaciones sobre los posibles vínculos de Luciani con la oposición, cuestión que fue rechazada por el TOF 2 cómo razón válida para que sea recusado por la defensa de la vice, sumó también el coro de voces de defensores jurídicos y políticos que iniciaron la semana pasada un ataque verbal, y también una recusación formal contra la jueza que investiga el atentado fallido en su contra, María Eugenia Capuchetti.

Según la versión K, la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo se niegan a pesquisar las supuestas relaciones de dirigentes de la oposición con los procesados y detenidos por haber intentado dispararle en la puerta de su departamento en Juncal y Uruguay. En el expediente no existe una sola prueba en ese sentido pero desde el entorno de la vice se afirma lo contrario.

“Al partido judicial no le sirvo como víctima si no como acusada”, adelantó la vice en el discurso que dio en un congreso gremial de la Unión Obrera Metalúrgica el 5 de noviembre pasado.

Tras la reaparición de Luciani, ella retomaría ese hilo argumentativo.

Lo que no trascendió debido al hermetismo de la fiscalía del juicio de Vialidad, es si el fiscal Luciani y su adjunto Mola no solo volverán a hablar en la audiencia de mañana para rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Báez y de José López: también podría hacer uso de la palabra para refutar las posibles réplicas de los alegatos de las defensas, lo que generaría aun más impacto en los medios y en la opinión pública que sigue las novedades de ese proceso judicial que tanto preocupa a los Kirchner y al resto de los acusados, como Báez, el ex ministro Julio De Vido, el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, el empresario K Lázaro Báez, entre muchos otros.

Si Luciani decide también defender su alegato de posibles pruebas que hayan debilitado su acusación, los abogados defensores podrán pedir hablar una vez más para responder así a la respuesta del fiscal. Esa situación retrasaría la sentencia que los tres jueces del TOF 2 harán pública, se supone, antes de fin de este año. Es decir, en un mes o menos.

La vice sabe que una sentencia condenatoria en esta causa la debilitaría desde el punto de vista político. Sería la primera vez que un tribunal oral y público la condena por hechos de corrupción.

La condena, si es que finalmente los magistrados toman el alegato de Luciani como sostén probatorio del accionar delictual de los imputados, solo quedaría firme una vez que sea confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

La vice podrá entonces ser candidata en las próximas elecciones. ¿Lo será?

El discurso de La Plata volverá a sembrar intrigas sobre ese punto.

¿El abogado de Báez, y en menor medida el de José López, cometieron un error al presentar esos recursos de nulidad en soledad, mientras casi todos sus colegas en el juicio eludieron impulsar acciones de ese estilo solo para que Luciani no retome la centralidad en este proceso?

Gracias a estos abogados se le abrió la posibilidad a los fiscales de volver exponer en los tramos finales de las audiencias de este proceso.

El alegato de Luciani y Mola devastó a la vicepresidenta, quien había usado su declaración indagatoria en este juicio para acusar a las autoridades judiciales de complotar en su contra sin refutar las pruebas documentales y de testigos que constaban en el expediente antes de que se iniciara el proceso oral y público. Eso pasó en diciembre del 2019.

La Argentina palpita así los momentos finales del único juicio oral y público por corrupción que tiene a la vice en funciones como principal acusada. Un acontecimiento histórico.