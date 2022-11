Messi recibió el alta y jugará para el PSG el domingo

Luego de dar la nómina de futbolistas para disputar el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni recibió una importante noticia. Lionel Messi se encuentra totalmente recuperado de una inflamación del tendón de Aquiles y forma parte de los concentrados del PSG para enfrentar este domingo al Auxerre en el Parque de los Príncipes.

El rosarino, producto de esta molestia, no formó parte de la comitiva del elenco de la capital francesa en la victoria por 2 a 1 de su equipo en su visita a la casa del F.C. Lorient. Luego de tres días de descanso, el plantel retomó los entrenamientos y la Pulga trabajó desde el miércoles junto a sus compañeros.

El rosarino atraviesa un gran presente en el torneo francés al acumular 7 tantos y brindar 10 asistencias (el mejor de toda la competencia en este rubro). Estos números contribuyeron a que el Paris Saint Germain mire a todos desde arriba con comodidad en la Ligue 1. Con 38 unidades aventaja por cinco al Lens, que este mediodía recibirá al Clermont.

Los concentrados del PSG:

“No le voy a dar descanso a nadie. Nadie va a descansar. ¿Lo repito? No le voy a dar descanso a nadie”, advirtió el director técnico Christophe Galtier en conferencia de prensa, dejando en claro que pondrá en cancha lo que considere mejor para el PSG pese a la cercanía del inicio de la Copa del Mundo. No obstante, luego aclaró: “Ninguno de los jugadores me dijo directa o indirectamente que no quiere jugar o que tiene miedo de jugar el último partido antes del Mundial”.

Más deporte

Confirman amistoso entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos

Previo al debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina disputará un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos el próximo miércoles 16 de noviembre a las 12.30 (Horario argentino) en el Estadio Mohammed Bin Zayed en Abu Dhabi.

La organización del evento dio a conocer el horario del duelo que se dará en la capital del país árabe frente al conjunto local que dirige Rodolfo Arruabarrena, ex jugador y director técnico de Boca.

Si bien la AFA intentó modificar la sede para que sea en Doha y evitarse el viaje a los Emiratos, las negociaciones fueron infructuosas ya que el acuerdo comercial incluía la presencia indiscutida de Lionel Messi en Abu Dhabi como atracción principal.

Este partido, que será televisado por TyC Sports, será una importante prueba para el seleccionador Lionel Scaloni ya que probará la mayor cantidad de titulares con el ideal de encontrar el primer equipo que saldrá al campo de juego frente a Arabia Saudita el 22 de Noviembre en el Estadio Lusail, en el marco del debut mundialista.

En otro orden el Sports Council de Abu Dhabi confirmó el acuerdo con AFA para que se disputen las próximas 4 ediciones de la Supercopa Argentina en Emiratos Árabes Unidos.