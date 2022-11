Arnaldo André, el galán eterno cumple 79 años

Aunque su fisonomía parece desmentirlo, Arnaldo André, el galán eterno que protagonizó telenovelas inolvidables, cumple 79 años. El actor paraguayo, que en sus tiempos de mayor suceso en TV fue adoptado como propio por los argentinos, abandonó la pantalla chica y volvió a su primer amor, el teatro.



En la última temporada presentó la obra teatral Nunca es tarde, de la cual fue director y protagonista, junto a Marta González y Jazmín Laport. “El teatro es una de las disciplinas más atractivas por la comunicación con el público. Sabés que el público está ahí. En cambio en la televisión no sabés quién te ve”, explicó André.

“La televisión es un medio que me abrió las puertas para todo, tiene una llegada increíble e inmediata, pero no nos permite crear porque no nos da el tiempo necesario. Yo no quiero pecar de injusto cuando digo que la televisión no es lo que más me gusta, ya que el teatro y el cine son dos disciplinas que te dan ese tiempo clave para la creación”, le contó el actor a TN Show.

Debido al éxito de la obra, el elenco inició una gira por el interior del país y Paraguay. Sin embargo, por motivos que no se conocieron y con teatros con entradas agotadas, Arnaldo André suspendió la gira en mayo pasado. Aparentemente, tenía compromisos en la Ciudad de Buenos Aires que no le permitieron seguir visitando otras ciudades argentinas.

Arnaldo André: el nuevo galán

Arnaldo André nació en San Bernardino, Paraguay, el 10 de noviembre de 1943. Su niñez quedó reflejada en su película Lectura según Justino, grabada en esa localidad en 2011. Además, en 2018 publicó el libro autobiográfico Por lo que usted y yo sabemos (Editorial Planeta). Allí contó cómo su familia y sus amigos lo apoyaron para convertirse en actor.

Su primer gran éxito fue la obra teatral 40 kilates, junto nada más y nada menos que Mirtha Legrand, en los setenta. En ese momento se especulaba quién sería el misterioso galán que acompañaría en el escenario a la actriz. Y apareció un tan recio como jovencísimo actor paraguayo.

Enseguida empezó su carrera como galán en las telenovelas argentinas, con personajes tan amados como inolvidables. Fue Arnaldo Ríos en El amor tiene cara de mujer (1964-1971), con un elenco de estrellas, y Juan Marcelo Echenique en Rolando Rivas, taxista, con Claudio García Satur y Soledad Silveyra (1972-1973).

Además logró los papeles principales como Ariel Mejía Guzmán en Pobre diabla, con Soledad Silveyra (1973) y Juan Manuel Alinari en Piel naranja, con Marilina Ross (1975).

Arnaldo André, el mítico galán de las telenovelas argentinas



En los años siguientes, el actor se instaló en Venezuela, donde grabó las novelas Rafaela y María del Mar, con la venezolana Chelo Rodríguez, y luego Penélope y Rosa de la calle, junto a la local Amanda Gutiérrez. En los 2.000 también trabajó en México, en la exitosa telenovela Abrázame muy fuerte.

Arnaldo André: “Amo y señor”



El actor fue el protagonista de la llamada “serie del destape”, Amo y señor, que combinó erotismo con violencia física en 1984. Su estrella era Luisa Kuliok, que interpretando a Victoria Escalante recibía las cachetadas del personaje de André, el poderoso Alonso Miranda, mandamás de Puerto Caliente. La misma dupla protagonizó también Amor gitano (1982), El infiel (1985) y Amándote (1988-1990).Sus actuaciones en la pantalla chica continuaron en la comedia Gerente de familia, como Juan junto a Andrea Bonelli (1993-1994), Valientes (donde fue el malvado terrateniente Laureano Gómez Acuña en 2009 y 2010) y Los únicos (como el jefe Alfredo Monterey en 2011), entre otras tiras.

Leé también: Arnaldo André: ‘En las telenovelas, el amor es la base fundamental de la historia

Después de tantos éxitos en la televisión, Arnaldo André también hizo cine e importantes obras teatrales. Por ejemplo, la adaptación de las novelas Valientes y Los únicos, y de la comedia de Broadway Mentiras inteligentes, que tuvo cuatro temporadas desde 2018, con Marta González, Christian Sancho y Natalia Figueiras.