Sorpresa en la F1: Magnussen logró la pole en Brasil

Kevin Magnussen, piloto de Haas, logró la pole position en el GP de Brasil, el penúltimo de la Fórmula 1, por lo que consiguió ganar su primera clasificación tras disputar 139 Gran Premios en su carrera.

Así celebró Kevin Magnussen su primer Pole Position y también la primera de Haas en la F1. pic.twitter.com/IhDcypFp52 — 【 Alerta F1 】#BrazilGP🇧🇷 (@AlertaF1) November 11, 2022

En el Circuito de Interlagos, el piloto danés de 30 años dio el batacazo al poder sellar el triunfo que es histórico para su carrera. A su vez, marginó a Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón, y a George Russell (Mercedes), al segundo y tercer puesto, respectivamente.

Tras la victoria, Magnussen expresó: "No sé qué decir. El equipo me ha sacado en el momento adecuado. Éramos los primeros en el pit lane y he hecho una vuelta bastante decente que me ha dado la pole. Es increíble".

Luego, agregó: "Gracias a Gene Haas y a Guenther y a todo el equipo por esta oportunidad. He vuelto este año después de un año sabático y ha sido un viaje increíble. Así que gracias. Es increíble. Mañana hay que atacar al máximo. Intentaremos hacer algo divertido".

Posiciones de la clasificación del GP de Brasil de la F1

Actividad para el fin de semana

Sábado 12 de noviembre

Entrenamientos libres 2 - 12.30 horas

Carrera Sprint - 16.30 horas

Domingo 13 de noviembre

Carrera de Brasil - 15 horas

*Los horarios corresponden a Argentina.