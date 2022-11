Con las presencias del jefe de Gabinete, Juan Manzur, de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se realizó este viernes la última reunión del año del Parlamento del Norte Grande en en el Paseo Cultural Castro Barros de la ciudad capital de La Rioja. Manzur, que hizo una fuerte defensa del federalismo, aseguró allí que en el Presupuesto 2023 que será aprobado por el Senado Nacional la semana que viene estarán incluidas más de 180 obras que solicitaron las 10 provincias de ese bloque y que, además, se destinarán 1.000 megavatios de energía para esa región.

“La voz del norte hoy se va a escuchar en Capital Federal. Y así va a ser porque cuando ustedes votan resoluciones, el que las recibe es el jefe de Gabinete de la Nación, que soy yo”, expresó en su discurso Manzur.

El Norte Argentino tomó la decisión de salir adelante



Con decisión, consensos y priorizando el bien común, parlamentarias y parlamentarios de 10 provincias avanzan hoy con más políticas públicas en beneficio de las comunidades del @nortegrande_ar pic.twitter.com/IGPMTHbwJ0 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) November 11, 2022

Además de elogiar a los 10 gobernadores de las provincias agrupadas en el Norte Grande (Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Tucumán) “más allá de las diferencias políticas”, resaltó que “ninguna provincia del norte argentino se salva sola. En política nadie se salva solo”.

El gobernador riojano Ricardo Quintela, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz

También marcó la importancia de la “hoja de ruta en común” que asumió la región. “Nosotros vamos a tener previsibilidad y sustentabilidad porque el norte argentino tomó la decisión política de generar los consensos necesarios para salir adelante”, afirmó luego.

“Hay que acercar posiciones y tener planes, empezar a generar obras de infraestructura. Desde acá se impulsaron las necesidades. Este año sí tenemos Presupuesto, a diferencia del año pasado. De lo que votaron, lo que pidieron, el 100% de las obras que solicitaron, están ahí contempladas”, contó.

“La semana que viene, ya lo estoy sacando, habrá un aporte de 1.000 megas de energía más para el Norte, 100 megas por provincia para que pueda haber inversiones, la gran mayoría de las obras van a exceder los tiempos políticos”, explicó.

Otras participaciones

La presidenta del Parlamento, la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, destacó que “tenemos que integrarnos, debatir sobre desequilibrios y asimetrías” y también sobre “energía y el subsidio para las provincias a través del Estado Nacional, el transporte, las rutas, los caminos, ese plan de 400 obras, que se comience a tramitar su financiamiento”. También aseveró que con la “Ley de Humedales esta provincia elevó su voz” y dijo que “las autonomías provinciales deben ser respetadas”.

Para esta oportunidad llamó la atención la presencia de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, una antigua compañera de trabajo de Manzur a principios de los 2000 en el municipio bonaerense de La Matanza. Hubo elogios mutuos y varios de los asistentes leyeron su convocatoria en clave política, por su acercamiento al gobernador tucumano en uso de licencia, quien tiene aspiraciones de competir a nivel nacional en 2023. ¿Se transformará en su compañera de fórmula?

Magario, presidenta del Foro permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (Fovira), enumeró la historia de las diez provincias integrantes del bloque regional y de “su lucha por la libertad de sus pueblos a lo largo de la historia argentina, pero también con años de muchísima postergación. Esperemos que eso se supere”. Señaló que “el único objetivo para Argentina debe ser trabajar en bloque, para tener más trabajo, salario, salud, educación para todos. Falta construir en conjunto”.

Tolosa Paz, a su turno, dejó en claro que “el federalismo no se declama, sino que se ejerce con decisión política, con los parlamentos cuando votamos presupuestos”. Expresó la necesidad de “construir una patria profundamente federal”, recalcó que se debe “trabajar con visión estratégica del desarrollo” y prometió que “el programa Potenciar Trabajo con el apoyo de los gobernadores se transformarán en trabajo genuino”.

El gobernador Ricardo Quintela fue crítico de las políticas centralistas en la Argentina. “Durante décadas nos hemos sentido desplazados y desconsiderados por quienes tenían el poder central. Creo que con esta composición del Parlamento tenemos que constituir un polo de poder importante para que nuestra voz sea levantada con mucha fuerza. Para modificar una matriz organizacional de la República Argentina que tiene dos siglos de constituida, donde las decisiones políticas económicas y financieras se realizan y se deciden en un espacio territorial de apenas 250 kilómetros de extensión”, manifestó.

También solicitó que se escuchen las posiciones de los gobernadores sobre la Ley de Humedales, que en estos días podría ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados. “Les dijimos, queremos que nos consulten a los gobernadores. En nuestra provincia no tenemos ni un charquito de agua. Nuestra provincia es la única provincia en cuyo río no surcan aguas sobre su superficie. Por lo tanto necesitamos que nos escuchen, que no se elabore una ley allá en Capital Federal y la impongan al conjunto de las provincias argentinas”.