Un funcionario renunció con durísimas críticas a Tolosa Paz

Con la conflictividad social en alza, la 9 de Julio cortada, piquetes en una decena de provincias, en una nueva demostración de fuerza de Unidad Piquetera, Victoria Tolosa Paz se quedó sin un funcionario.

Renunció con una carta pública y en malos términos Fernando Asencio, un funcionario de segunda línea que había llegado con Juan Zabaleta se fue con críticas a la flamante titular de Desarrollo Social. “La ministra lo único que hace es sacarse fotos, se cree que sigue de campaña y la situación es muy difícil”, se quejó.

Asencio se desempeñaba, con rango de subsecretario y hasta este jueves, como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Asuntos Internacionales y Cooperación Federal” del Ministerio de Desarrollo Social.

Ex concejal de La Matanza por el Frente Renovador, del que se distanció hace tiempo, se quejó de la falta de previsibilidad de la gestión de la flamante ministra. “En pocos días, Argentina asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur y no sabemos qué tenemos que hacer, seguimos trabajando, pero así no se puede. Mi renuncia es indeclinable”, insistió a este diario.

“Le hago saber que tal decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión”, escribió el ahora exfuncionario en su carta de renuncia dirigida a la ministra.

Según el relato de Asencio, el jefe de Gabinete de Tolosa Paz intentó retenerlo. “Me pidieron que me quedara, pero mi renuncia es indeclinable. Me voy a hacer campaña solo”, señaló sobre su voluntad de competir por la intendencia de La Matanza. “Ya veremos qué espacio me acompaña”, acota.

Se trata del segundo cargo que ocupó el dirigente bonaerense en la gestión del Frente de Todos. De la mano de Felipe Solá, se desempeñó como subsecretario de Asuntos nacionales de la Cancillería. “Con el Evita me llevo muy bien, pero construyo solo”, señala sobre la organización social que tiene cargos y peso propio en Desarrollo Social. Y llegada a Alberto Fernández, que considera a Tolosa Paz tropa propia.

La renuncia completa de Asencio a Desarrollo Social

"Me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Asuntos Internacionales y Cooperación Federal' con rango de Sub Secretario, con el que he sido honrado desde el pasado 13 de enero de 2022".

"Respecto a ello, le hago saber que tal decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este Ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión".

"En tal sentido, pongo en su conocimiento que, al asumir la responsabilidad de trabajar en esta Cartera, lo hice en el entendimiento que la asistencia a los más necesitados debía ser un tema prioritario, sin mezquindades y con el sentimiento que este lugar tan sensible merece. Por ello, considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que Ud. tenga la libertad para seleccionar los funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado, que por supuesto reitero yo no comparto".

"Sumado a ello, es dable destacar que cuando en el año 2019 fui parte del Frente de Todos, lo hice con el sueño de trabajar por una Argentina más justa y próspera, con políticas que sean acordes a la doctrina justicialista, la que siempre promulgué, y la que hoy siento ausente en este Gobierno".

"Finalmente, debo destacar que mi trayectoria en la función pública ha estado marcada por la coherencia y el convencimiento en torno a las políticas que he aplicado y defiendo desde las distintas funciones que tuve la responsabilidad de administrar. Jamás prioricé el ejercicio de un cargo o mi interés personal por sobre las convicciones políticas, y esta no será la excepción".

"Saludo a Ud. muy atentamente".

