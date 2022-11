Alberto Fernández no estará de regreso en la Argentina cuando Cristina Kirchner reaparezca y hable en el Estadio Unico de La Plata, el próximo jueves. El Presidente decidió postergar su vuelta tras participar de la Cumbre del G20 en Indonesia y el discurso de la vicepresidenta, al que La Cámpora intenta rodear de un clima de campaña, lo encontrará en una escala que hará en Madrid.

Así lo confirmaron fuentes de la comitiva oficial, al cabo de una larga jornada en París, donde el Presidente se reencontró con Emmanuel Macron y evitó hacer alusiones a la feroz interna que atraviesa al Frente de Todos. "No vinimos a Francia a hacer internismo", argumentaron cerca de Fernández.

Con todo, el jefe de Estado se mostrará bien lejos de su vice el próximo jueves. Es que, Inicialmente, Fernández tenía previsto llegar a la Argentina una hora antes de que Cristina saliera al escenario platense para dar un discurso en el Día de la Militancia. Pero ahora el arribo a Ezeiza está programado para el viernes a la mañana.

No se trata de una fecha más: un año antes, el que habló fue el jefe de Estado y con su discurso irritó a La Cámpora porque, tal como blanqueó días atrás Andrés “Cuervo” Larroque, convocó a dirimir las diferencias internas del oficialismo en una gran primaria “en todos los cargos”. “No era el momento de hacerlo”, dijo el ministro de Desarrollo bonaerense.

En esta ocasión, Fernández no sólo no hablará en Plaza de Mayo sino que seguirá el primer tramo de lo que diga su jefa antes de subirse al avión que lo llevará de regreso a la Argentina. No será en Roma, como estaba planificado, sino en Madrid, donde hará una escala de unas doce horas en las que aprovechará para pasar por la embajada de Argentina y encontrarse con Ricardo Alfonsín.

“(Alberto) va a almorzar, descansar un rato, estirar las piernas y después seguimos para Buenos Aires”, justificaron desde la comitiva, al repasar que desde Bali hasta la capital española hay dieciseis horas de vuelo. De esta manera, Fernández evitará responderle a la vicepresidenta, que en su última aparición le reclamó una suma fija para recomponer los salarios de los trabajadores formales ante el avance de la inflación, una propuesta que fue rechazada de plano por la Casa Rosada, tanto en la previa como durante las primeras horas en París.

No es el único cambio de planes en torno a la comitiva: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, decidieron sumarse el domingo a la delegación en París y desde allí seguir en el chárter rumbo a Bali. Ambos funcionarios habían acordado encontrarse con el mandatario en Indonesia, pero a último momento replantearon el cronograma de viaje.

El ministro, dicen en Presidencia, había acordado con el jefe de Estado hacer el anuncio del bono para jubilados junto a la camporista Fernanda Raverta, titular de la ANSeS. "Con Sergio está todo bien, el trabajo es coordinado, no se cortó solo", aclararon en el Gobierno. Durante la jornada, desde la comitiva no adelantaron la medida pero luego aseguraron haber estado al tanto "con antelación".

Eliminar las PASO y frenar al albertismo

Mientras el Presidente busca bajar los cruces, el ala dura kirchnerista tiene claros dos objetivos inmediatos: eliminar las PASO y frenar cualquier avance del albertismo, especialmente en territorio bonaerense. Sergio Massa, por su parte, acompaña.

Cristina Kirchner se reserva para sus apariciones públicas -cada vez más frecuentes- y sus posicionamientos en las redes sociales y deja los cuestionamientos diarios en sus dirigentes más cercanos y en su círculo de confianza. Aparecen entonces Andrés “el Cuervo” Larroque, Pablo Moyano, Abel Furlán, Omar Plaini, Eduardo “Wado” de Pedro, Hugo Yasky, entre otros, pidiendo un bono de fin de año y metiendo presión al Presidente.

Muchos de ellos piden por la candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones de 2023 y reclaman que Alberto Fernández de un paso al costado, pero todo aún está por definirse. Todavía hay tiempo de mostrar buenos resultados, se entusiasman cerca del Presidente.