Tiene 4 años y le contó a su maestra de la violencia en casa

El relato de una niña de 4 años a su maestra terminó por ser clave para que la Justicia imputara a un hombre por violencia de género y lo apartara del hogar en la ciudad de Villa Dolores.

Según apuntaron fuentes policiales, en las últimas horas una docente se presentó en Área de la Mujer, el Menor y la Familia, de esa ciudad, y denunció que una alumna de sólo 4 años le acababa de contar en el aula sobre cómo su madre era víctimas de violencia de género por parte de su papá.

Ante esto, intervino el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar local y se ordenó allanar el domicilio de esta familia -se omiten varios datos para evitar identificar a las víctimas-. Allí, los policías secuestraron un aire comprimido y una picana, algo que llamó mucho la atención.

Ante esto, el hombre, de 35 años, fue imputado por amenazas calificadas y lesiones leves, aunque no quedó detenido. Sí se ordenó que fuera excluido del hogar y que no pueda tener contacto con la mujer y la niña.

Se sospecha, de acuerdo a los datos reunidos por los investigadores, que entre otros sometimientos el hombre amenazaba a la mujer con hacerle daño con la picana.

Consultado por Cadena 3, el jefe de la Departamental San Javier de la Policía, el comisario mayor Gabriel Díaz, indicó: "Una docente denunció que a través de una alumna tomó conocimiento de un hecho de violencia en la vivienda de la menor, donde el padre agredía a la mamá. En el allanamiento se secuestró un aire comprimido y una picana, que habrían sido utilizados por el hombre para amenazar a la mujer".

Más información

Denunció a su ex marido por darle pornografía a su hijo

Después de pasar años alejada de su hijo de 11 años, Lorena Sartori pensó que si buscaba un abogado que la ayudara, finalmente iba a poder conseguir la tenencia del niño. Lo único que ansiaba era pasar más tiempo junto a él, aunque hace solo tres meses que descubrió un horror todavía peor.

En medio de un paseo ameno, se enteró de que su ex marido, el padre de su hijo, le enviaba al menor videos pornográficos. A partir de ahí, el chico se soltó y contó una serie de abusos que sufría por parte de su padre, el reconocido empresario Victor D’Atri, quien en lugar de protegerlo mientras estaba bajo su cuidado, lo maltrataba y golpeaba.

“Hace unos tres meses me encontré con una mamá que estaba privada de ver a su hijo, sin motivo. La pareja se había separado por lo menos hace seis años y aunque en algún momento ambos vivieron en Córdoba, tras la separación, el hombre se vino a vivir a Los Polvorines y obtuvo la guarda del chico”, explicó Juan Pablo Gallego, el abogado de Sartori.

Si bien el letrado aclaró que no había ningún motivo para que el pequeño no estuviera bajo el cuidado de la madre, lo cierto es que tras el divorcio el padre del menor decidió que el chico debía estar con él y, a pesar de que la situación estaba judicializada, durante años así se hizo. “Lo veía cada 15 días a la salida del colegio y, por maldad, a veces lo retiraban antes para que ella no pudiera verlo. Frustrada es que vino a verme”, comentó Gallego.