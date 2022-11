Son momentos de definiciones los que vive la selección argentina. A 12 días del estreno en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita en el estadio Lusail, y a pocas horas de entregar la lista definitiva con los 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en Medio Oriente, el cuerpo técnico junto al resto del staff de la AFA, Franco Armani y el único sparring que viajó, el arquero juvenil de Tigre Federico Gomes Gerth, ya están en Abu Dhabi.

Durante el fin de semana, comenzarán a llegar los futbolistas que ya recibieron el ansiado llamado de parte del propio entrenador. Entre el sábado y el lunes, jornada que tendrá el arribo de Lionel Messi, los jugadores que serán parte de la nómina aterrizarán en los Emiratos Árabes Unidos, país donde el combinado nacional hará un entrenamiento abierto el lunes y jugará ante el seleccionado local que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena, el miércoles.

En un principio, Scaloni y compañía se debatían entre dos jugadores por un lugar entre los convocados. La intención por definir era si elegían llevar un noveno defensor, en este caso Juan Foyth (jugó más de 20 minutos en la victoria ante el Espanyol de Barcelona), o preferían sumar a un atacante más al plantel. De ahí salía el apellido de Ángel Correa, el delantero en duda de los habitualmente convocados en Argentina.

Pero en las últimas horas, el escenario habría cambiado drásticamente. Tras ver en acción al ex lateral y zaguero de Estudiantes de La Plata, el entrenador de Pujato junto con sus colaboradores tendrían decidido que Foyth sea parte de la nómina y, de esta manera, volvería a jugar un torneo de magnitud luego de su ausencia en la Copa América de Brasil que terminó con la histórica conquista ante los locales en el mítico Maracaná.

A esto hay que sumarle la situación médica de Paulo Dybala, que en una condición física normal, tenía su lugar asegurado entre los 26. Pero, a pesar que su recuperación avanzó, Scaloni necesita saber cómo está el atacante corbobés de su lesión en el músculo recto femoral de la pierna izquierda. Es más, el cuerpo técnico del seleccionado se adelantaría un paso y no esperaría a verlo sumar minutos en el último partido que tendrá la Roma de José Mourinho este domingo, cuando enfrente por la Serie A al Torino.

“No lo sé, difícil de decir”, dijo el DT portugués tras el empate con Sassuolo sobre si Paulo saldría al campo de juego antes del parate. “No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial”, agregó. “Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino”, explicó Mourinho.

Los elegidos

El panorama, entonces, establece que sumado a los arqueros elegidos para jugar la Copa del Mundo (Emiliano Dibu Martínez, el dueño del arco argentino, Gerónimo Rulli, de gran presente en el Villarreal, más la experiencia de Franco Armani), Foyth se agregaría a los ocho defensas que ya son un clásico en cada convocatoria. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Entre los volantes, también estarían todos los cupos completos para la lista después de la confirmación de la baja de Giovani Lo Celso por su lesión ¿Quiénes serían los elegidos? Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez y Alejandro Papu Gómez. Los que se meterían serían dos que, hace algunos meses, estaban en plena pelea por un lugar como Enzo Fernández, de enorme actualidad en Benfica, y Exequiel Palacios, uno de los nombres que Scaloni citó desde el comienzo de su ciclo y que es una de sus debilidades.

Ahora bien, la oportunidad se abriría en el ataque por los lugares a completar. Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y, por supuesto, Lionel Messi, están adentro.

¿Joaquín Correa también o Scaloni duda entre él y Angelito para llevarlo a Qatar? Ante la posible ausencia de Dybala, ¿el DT piensa en Thiago Almada como un futbolista de características similares por su recorrido y habilidades? Son horas decisivas para Argentina en la previa del Mundial de Qatar.